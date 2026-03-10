"Четыре папки с вариантами действий". В Генштабе раскрыли планы на фронте в 2026 году
Украинские военные имеют несколько вариантов действий на каждом направлении. Важно не давать россиянам владеть инициативой и препятствовать их наступлениям.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.
Отвечая на вопрос, есть ли какие-то операции, которые планировались Генштабом ранее, но которые не состоялись по тем или иным причинам, Комаренко подчеркнул, что такая работа ведется постоянно.
"Работа по поиску направлений действий идет постоянно. И если выбирается и прорабатывается какое-то направление, но там действия не проводились, то это не значит, что они там не будут проводиться в будущем. Наработки по тем или иным участкам у нас есть - например, вот четыре папки с вариантами действий на направлениях, которые могут быть реализованы и ждут своего часа", - отметил Комаренко.
По его словам, бывало, что военные отрабатывали варианты действий на одном из направлений, но тогда это реализовать не удалось. Позже, в прошлом году мы снова вернулись к тем наработкам, но в результате действовали на другом направлении.
"Наша разведка работает. В соответствии с действиями противника мы планируем и свои оборонительные действия. Если мы не будем владеть инициативой, а вместо этого будем просто отбиваться, то рано или поздно нас добьют. Поэтому отдельно планируются действия, которые заставят противника изменить свои планы", - добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба.
Он также добавил, что на тех направлениях, где он будет наступать - планируются оборонительные действия. На других направлениях - будут действия, которые заставят врага действовать так, как он не планировал, так, как выгодно ВСУ.
"И это не обязательно будут непосредственно действия войск, планируем и асимметричные действия. Будет что-то такое, чего он не ожидает", - подчеркнул Комаренко.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные в ходе зимне-весеннего контрнаступления на южном направлении смогли освободить около 460 квадратных километров территорий.
Также аналитики ISW отметили, что украинские военные в ходе наступления на южном направлении фронта освободили до десяти населенных пунктов.