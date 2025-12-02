ua en ru
В Черном море атакован российский танкер Midvolga 2

Вторник 02 декабря 2025 10:06
В Черном море атакован российский танкер Midvolga 2 Фото: в Черном море атакован российский танкер Midvolga 2 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Черном море, у берегов Турции, атакован российский танкер Midvolga 2 с 13 членами экипажа, который направлялся из России в Грузию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dunya.

В турецком Минтраспорта отметили, что танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции.

"Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа", - сообщили турецкому изданию в ведомстве. В министерстве уточнили, что судно не просит помощи, никто из 13 членов экипажа не пострадал.

По данным онлайн платформы для отслеживания судов VesselFinder, танкер Midvolga 2 был построен в 2014 году и ходит под флагом России. Длина судна составляет 140 метров.

Атаки на танкеры РФ

Напомним, 28 ноября недалеко от пролива Босфор в Черном море загорелись два танкера, которые входят в состав российского "теневого флота". В частности, Минтранс Турции заявлял, что на танкере Kairos произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он направлялся из Египта в российский порт Новороссийск.

Еще один танкер, Virat, был поврежден примерно в 35 морских милях от побережья Турции.

Уже на следующий день, 29 ноября, источники РБК-Украина сообщили, что морские беспилотники СБУ Sea Baby успешно поразили в Черном море два подсанкционных танкера Kairo и Virat, которые принадлежат к так называемому "теневому флоту" России.

Для атаки использовались модернизированные дроны Sea Baby, способные проходить большие дистанции и оснащенные усиленным зарядом. Оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации, что наносит удар по перевозке российской нефти.

По данным источников, в момент атаки суда находились без груза и шли в Новороссийск на загрузку. Такие атаки ограничивают финансовые возможности России вести войну, поскольку танкеры могли перевозить нефть почти на 70 млн долларов и использовались для обхода международных санкций.

