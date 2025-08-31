У Чорноморську після атаки дронів воду подаватимуть за графіком

"Питання водопостачання контрольоване і воно повністю відновлене на нижніх поверхах. Щодо верхніх поверхів, то наразі роботи тривають і вода поки що буде подаватися за графіком, який буде додано згодом", - написав мер у своєму Telegram-каналі.

Крім того, за його словами, у місті розгорнули пункти незламності, де кожен житель громади може зарядити необхідні пристрої.