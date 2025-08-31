У Чорноморську після атаки дронів воду подаватимуть за графіком

У Чорноморську продовжується ліквідація наслідків нічної атаки російських дронів. Воду для верхніх поверхів подаватимуть за графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Чорноморська Василя Гуляєва.
"Питання водопостачання контрольоване і воно повністю відновлене на нижніх поверхах. Щодо верхніх поверхів, то наразі роботи тривають і вода поки що буде подаватися за графіком, який буде додано згодом", - написав мер у своєму Telegram-каналі.
Крім того, за його словами, у місті розгорнули пункти незламності, де кожен житель громади може зарядити необхідні пристрої.
У ніч на 31 серпня російська армія дронами атакувала Чорноморськ. Як заявляв Гуляєв, це була наймасовіша атака на місто за час повномасштабної війни. Окупанти ударили по об'єктах енергетики, залишивши Чорноморськ без світла.
Як повідомляла місцева влада, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, водоканал та лікарня працюють на генераторах.
Без світла та води через російську атаку сьогодні залишився і Ніжин в Чернігівській області. Там вранці "Шахед" влучив в одне з підприємств критичної інфраструктури.