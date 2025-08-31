Ніжин залишився без світла та води після атаки "Шахедів"

Ніжин Чернігівської області залишився без світла та води після нічної атаки 31 серпня. Дрон влучив в критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніжина Олександра Кодолу, якого цитує "Суспільне".

За його словами, приблизно о 9:00 російський "Шахед" влучив в одне з підприємств критичної інфраструктури. Внаслідок атаки жителі Ніжина зашилися без електроенергії та водопостачання.

"Потерпілі наразі відсутні. За попередньою інформацією щодо пошкоджень цивільної інфраструктури поки немає інформації, поки не виїхали на місце", - зазначив Кодола.

Ніжинський водоканал повідомив, що водопостачання протягом дня забезпечуватимуть генератори з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 21:00 (у разі, якщо не відновиться електропостачання до вечора).

Жителів міста просять терміново зробити запаси води.