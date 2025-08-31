В Черноморске после атаки дронов воду будут подавать по графику

"Вопрос водоснабжения контролируемый и оно полностью восстановлено на нижних этажах. Что касается верхних этажей, то сейчас работы продолжаются и вода пока будет подаваться по графику, который будет добавлен позже", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, в городе развернули пункты несокрушимости, где каждый житель громады может зарядить необходимые устройства.