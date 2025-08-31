В Черноморске после атаки дронов воду будут подавать по графику

В Черноморске продолжается ликвидация последствий ночной атаки российских дронов. Воду для верхних этажей будут подавать по графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Черноморска Василия Гуляева.
"Вопрос водоснабжения контролируемый и оно полностью восстановлено на нижних этажах. Что касается верхних этажей, то сейчас работы продолжаются и вода пока будет подаваться по графику, который будет добавлен позже", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в городе развернули пункты несокрушимости, где каждый житель громады может зарядить необходимые устройства.
В ночь на 31 августа российская армия дронами атаковала Черноморск. Как заявлял Гуляев, это была самая массовая атака на город за время полномасштабной войны. Оккупанты ударили по объектам энергетики, оставив Черноморск без света.
Как сообщали местные власти, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, водоканал и больница работают на генераторах.
Без света и воды из-за российской атаки сегодня остался и Нежин в Черниговской области. Там утром "Шахед" попал в одно из предприятий критической инфраструктуры.