Чорноморський солезавод запустився: підприємство з Одещини хоче замістити "Артемсіль"

Після кількох місяців затримок Чорноморський солезавод вийшов на повну потужність у травні 2026-го. Підприємство планує закрити потреби країни у харчовій солі та стати новим гравцем у сегменті "Екстра".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на інформацію, отриману від СЕО Чорноморського солезаводу Віталія Руденко.

Головне: Запуск виробництва : з середини травня 2026 року Чорноморський завод розпочав випуск харчової солі

: з середини травня 2026 року Чорноморський завод розпочав випуск харчової солі Виробнича потужність складає 15 тисяч тонн солі на місяць , що покриває половину внутрішнього попиту

, що покриває половину внутрішнього попиту Куяльницький лиман у перспективі забезпечить 200 тисяч тонн солі на рік і закриє всі потреби у харчовій солі

у перспективі забезпечить 200 тисяч тонн солі на рік і закриє всі потреби у харчовій солі Фахівці з "Артемсолі": головний інженер зруйнованого підприємства наразі працює на новому солезаводі.

Перше в Україні підприємство з переробки та адаптації імпортної солі – Чорноморський солезавод – нарешті розпочало свою роботу.

"З середини травня ми почали випускати продукцію на основній лінії: сіль харчову різних фракцій, а також у різному фасуванні – мішках по 25 кг, біг-бегах, також продукція може йти насипом. Можна сказати, що всі потужності підприємства наразі вже запущені. Виробництво виходить у цикл постійної роботи", – розповів у коментарі РБК-Україна СЕО компанії Віталій Руденко.

Технології та потужності нового заводу

Чорноморський солезавод став єдиним вітчизняним підприємством, що отримує сіль шляхом випаровування із солоної рідини. Для цього завод використовує високотехнологічні рішення та досвід турецьких фахівців із компанії Salt Plus.

Окрім того, завод надав нове професійне життя працівникам зруйнованої у 2022 році "Артемсолі". За словами Віталія Руденка, наразі головний інженер "Артемсолі" працює на заводі, допомагаючи у розробці технологій, проєктуванні та пошуку компаній, здатних надати технологічні рішення.

Потужність нового заводу складає 15 тисяч тонн солі на місяць. Це дозволяє покривати близько 50% внутрішньої потреби у солі.

У перспективі компанія планує видобувати сіль з Куяльницького лиману на Одещині. За підрахунками керівництва заводу, це дозволить отримувати 200 тисяч тонн солі на рік та покриє потребу країни у харчовій солі.

Чому затримався запуск

Будівництво Чорноморського солезаводу розпочалось ще у 2024 році. Запуск був запланований на січень 2026 року. Проте, як вказує Віталій Руденко, через аномальні морози, перебої з електропостачанням та завантаженість турецьких підрядників запуск довелось відтермінувати.

Окремим викликом став дефіцит кадрів. Як вказує Руденко, оскільки підприємство єдине в Україні випарює морську сіль, достатньої кількості фахівців такого напрямку бракує.

Які перспективи у нового гравця

Попри складнощі із запуском, експерти прогнозують підприємству успіх у своїй ніші.

"Щодо Чорноморського заводу, то він простіший в реалізації... Менший обсяг капітальних інвестицій, менші ризики, – пояснив РБК-Україна директор з розвитку "Геологічної інвестиційної групи" Дмитро Кащук. – Водночас це вужчий сегмент – харчова сіль "Екстра" та таблетована.

Протиожеледний напрямок це підприємство не закриє, але у своїй ніші з вищою доданою вартістю має хороші перспективи".