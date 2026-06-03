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Черноморский солезавод запустился: предприятие из Одесской области хочет заместить "Артемсоль"

12:28 03.06.2026 Ср
3 мин
Новое производство из Черноморска планирует покрыть внутренний спрос на пищевую соль благодаря особым технологиям испарения
aimg Валерий Ульяненко aimg Мария Волощук
Черноморский солезавод запустился: предприятие из Одесской области хочет заместить "Артемсоль" Фото: Черноморский солезавод хочет заместить "Артемсоль" (Getty Images)
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После нескольких месяцев задержек Черноморский солезавод вышел на полную мощность в мае 2026-го. Предприятие планирует закрыть потребности страны в пищевой соли и стать новым игроком в сегменте "Экстра".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на информацию, полученную от СЕО Черноморского солезавода Виталия Руденко.

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Главное:

  • Запуск производства: с середины мая 2026 года Черноморский завод приступил к выпуску пищевой соли
  • Производственная мощность составляет 15 тысяч тонн соли в месяц, что покрывает половину внутреннего спроса
  • Куяльницкий лиман в перспективе обеспечит 200 тысяч тонн соли в год и закроет все потребности в пищевой соли
  • Специалисты из "Артемсоли": главный инженер разрушенного предприятия сейчас работает на новом солезаводе.

Первое в Украине предприятие по переработке и адаптации импортной соли - Черноморский солезавод - наконец начало свою работу.

"С середины мая мы начали выпускать продукцию на основной линии: соль пищевую разных фракций, а также в разной фасовке - мешках по 25 кг, биг-бегах, также продукция может идти насыпью. Можно сказать, что все мощности предприятия сейчас уже запущены. Производство выходит в цикл постоянной работы", - рассказал в комментарии РБК-Украина СЕО компании Виталий Руденко.

Технологии и мощности нового завода

Черноморский солезавод стал единственным отечественным предприятием, которое получает соль путем испарения из соленой жидкости. Для этого завод использует высокотехнологичные решения и опыт турецких специалистов из компании Salt Plus.

Кроме того, завод предоставил новую профессиональную жизнь работникам разрушенной в 2022 году "Артемсоли". По словам Виталия Руденко, сейчас главный инженер "Артемсоли" работает на заводе, помогая в разработке технологий, проектировании и поиске компаний, способных предоставить технологические решения.

Мощность нового завода составляет 15 тысяч тонн соли в месяц. Это позволяет покрывать около 50% внутренней потребности в соли.

В перспективе компания планирует добывать соль из Куяльницкого лимана в Одесской области. По подсчетам руководства завода, это позволит получать 200 тысяч тонн соли в год и покроет потребность страны в пищевой соли.

Почему задержался запуск

Строительство Черноморского солезавода началось еще в 2024 году. Запуск был запланирован на январь 2026 года. Однако, как указывает Виталий Руденко, из-за аномальных морозов, перебоев с электроснабжением и загруженности турецких подрядчиков запуск пришлось отсрочить.

Отдельным вызовом стал дефицит кадров. Как указывает Руденко, поскольку предприятие единственное в Украине выпаривает морскую соль, достаточного количества специалистов такого направления не хватает.

Какие перспективы у нового игрока

Несмотря на сложности с запуском, эксперты прогнозируют предприятию успех в своей нише.

"Что касается Черноморского завода, то он проще в реализации... Меньший объем капитальных инвестиций, меньшие риски, - пояснил РБК-Украина директор по развитию "Геологической инвестиционной группы" Дмитрий Кащук, - В то же время это более узкий сегмент - пищевая соль "Экстра" и таблетированная.

Противогололедное направление это предприятие не закроет, но в своей нише с более высокой добавленной стоимостью имеет хорошие перспективы".

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