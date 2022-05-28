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Как сейчас выглядит "Артемсоль" после бомбардировок оккупантов (видео)

Новина українською →
Соледар, Суббота 28 мая 2022 14:11
Как сейчас выглядит "Артемсоль" после бомбардировок оккупантов (видео) Как сейчас выглядит "Артемсоль" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Завод "Артемсоль" в Донецкой области является самым крупным производителем соли в Украине. Месяц назад компания приостановила свою работу из-за обстрелов в целях безопасности сотрудников.

Оккупанты продолжают уничтожать предприятие и обстреливать его со всех сторон.

На видео показали последствия "русского мира".

По предварительной информации, обстрел был 27 мая. На кадрах вы можете увидеть жуткие обстрелы.

"Артемсоль"— просто боль, оккупанты гатили по уникальному предприятию, которое расположено в Соледаре, Донецкой области", - сказано под видео.


Предприятие остановили еще в апреле 2022 года, так как стало невозможно вывозить железной дорогой готовую продукцию из Соледара.

Как сейчас выглядит &quot;Артемсоль&quot; после бомбардировок оккупантов (видео)Как сейчас выглядит &quot;Артемсоль&quot; после бомбардировок оккупантов (видео)Так сейчас выглядит "Артемсоль" (фото: Вільне радіо)

Отмечается, что войска РФ ракетным ударом разрушили здания завода "Артемсоль" в Соледаре. На месте происшествия в результате взрыва произошел пожар, а обломки здания были отбросило на десятки метров.

Как ранее выглядел завод

Как сейчас выглядит &quot;Артемсоль&quot; после бомбардировок оккупантов (видео)Как сейчас выглядит &quot;Артемсоль&quot; после бомбардировок оккупантов (видео)Как сейчас выглядит &quot;Артемсоль&quot; после бомбардировок оккупантов (видео)Как сейчас выглядит &quot;Артемсоль&quot; после бомбардировок оккупантов (видео)

Как сейчас выглядит &quot;Артемсоль&quot; после бомбардировок оккупантов (видео)Так выглядело предприятие "Артемсоль" (фото: facebook.com/ArtyomsaltUkraine)

Как мы ранее писали, дефицит соли в Украине будет ликвидирован в ближайшее время за счет поставок из европейских стран.

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Артемсоль
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