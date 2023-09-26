Чорноморський флот РФ частково позбавили можливості блокувати порти, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, фізичне пошкодження ЧФ майже, напевно, серйозне, але локальне. Флот майже напевно, як і раніше, здатний виконувати свої основні військові завдання з завдання ударів крилатими ракетами і патрулювання.

За даними британської розвідки, цілком імовірно, що його здатність продовжувати ширше патрулювання та забезпечувати фактичну блокаду українських портів буде зменшено. Ймовірно, у нього також погіршилася здатність захищати кораблі в порту та проводити планове технічне обслуговування.

"У Чорному морі йде динамічна та серйозна битва. Це, ймовірно, змусить Росію зайняти оборонну позицію, що продемонструє здатність українських збройних сил підірвати символічні та стратегічні загрози Кремля з його порту з теплою водою в окупованому Севастополі", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари по окупантах у Криму

Нагадаємо, 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. За інформацією ЗМІ Україна використовувала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

За даними ССО, тоді загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

До цього, 13 вересня бухтою тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки пошкоджено підводний човен та десантний корабель "Мінськ". Цей третій великий десантний корабель, вражений за час повномасштабного вторгнення Росії, а також перший підводний човен.