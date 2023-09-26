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Черноморский флот РФ частично лишили способности блокировать порты, - британская разведка

Фото: Черноморский флот РФ лишили способности (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Черноморский флот России (ЧФ) за последние недели подвергся серии крупных атак, кульминацией которых стали удары по его штабам 20 и 22 сентября 2023 года. Эти атаки были более разрушительными и более скоординированными, чем до сих пор во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке,  физическое повреждение ЧФ почти наверняка серьезное, но локальное. Флот почти наверняка по-прежнему способен выполнять свои основные военные задачи по нанесению ударов крылатыми ракетами и патрулированию.

По данным британской разведки,  вполне вероятно, что его способность продолжать более широкое патрулирование и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Вероятно, у него также ухудшилась способность защищать корабли в порту и проводить плановое техническое обслуживание.

"В Черном море идет динамичное и серьезное сражение. Это, вероятно, вынудит Россию занять оборонительную позицию, что продемонстрирует способность украинских вооруженных сил подорвать символические и стратегические угрозы Кремля из его порта с теплой водой в оккупированном Севастополе", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары по оккупантам в Крыму

Напомним, 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. По информации СМИ, Украина использовала для этой атаки ракеты Storm Shadow.

По данным ССО, тогда погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

До этого, 13 сентября по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар. В результате атаки повреждены подлодка и десантный корабль "Минск". Этот третий по счету большой десантный корабль, пораженный за время полномасштабного вторжения России, а также первая подлодка.

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