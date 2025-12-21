Над Чорним морем помітили новітній літак-розвідник США, - "Кримський вітер"

Згідно з оприлюдненою інформацією, літак злетів з румунського аеродрому "Михайло Когельнічану" та здійснює розвідувальну місію над Чорним морем.



Bombardier ARTEMIS II є модифікованим бізнес-джетом Challenger 650, адаптованим для далекої та високоточної розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR). Літак здатен працювати на великих висотах і вести розвідку на значній відстані.

Радіус розвідувальних можливостей ARTEMIS II сягає до 600 кілометрів. За даними моніторингу, з типової траєкторії польоту над Чорним морем він може фіксувати роботу радіолокаційних станцій і засобів зв’язку на території Росії та тимчасово окупованих регіонів України - зокрема до Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона.