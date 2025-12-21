RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Над Черным морем заметили новейший самолет-разведчик США, - "Крымский ветер"

Иллюстративное фото: над Черным морем заметили новейший самолет-разведчик США (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Над акваторией Черного моря работает новейший американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер".

Согласно обнародованной информации, самолет взлетел с румынского аэродрома "Михаил Когельничану" и осуществляет разведывательную миссию над Черным морем.

Bombardier ARTEMIS II является модифицированным бизнес-джетом Challenger 650, адаптированным для дальней и высокоточной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Самолет способен работать на больших высотах и вести разведку на значительном расстоянии.

Радиус разведывательных возможностей ARTEMIS II достигает до 600 километров. По данным мониторинга, с типичной траектории полета над Черным морем он может фиксировать работу радиолокационных станций и средств связи на территории России и временно оккупированных регионов Украины - в частности до Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона.

 

Удары по вражеским целям в Крыму

Напомним, что украинские разведчики уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26 и еще две дорогостоящие цели врага во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что ударные беспилотники ГУР недавно нанесли серии точечных ударов во временно оккупированном Крыму, уничтожив несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет российских сил.

В ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине