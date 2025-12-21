Над Чорним морем помітили новітній літак-розвідник США, - "Кримський вітер"
Над акваторією Чорного моря працює новітній американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Кримський вітер".
Згідно з оприлюдненою інформацією, літак злетів з румунського аеродрому "Михайло Когельнічану" та здійснює розвідувальну місію над Чорним морем.
Bombardier ARTEMIS II є модифікованим бізнес-джетом Challenger 650, адаптованим для далекої та високоточної розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR). Літак здатен працювати на великих висотах і вести розвідку на значній відстані.
Радіус розвідувальних можливостей ARTEMIS II сягає до 600 кілометрів. За даними моніторингу, з типової траєкторії польоту над Чорним морем він може фіксувати роботу радіолокаційних станцій і засобів зв’язку на території Росії та тимчасово окупованих регіонів України - зокрема до Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона.
Удари по ворожих цілях у Криму
Нагадаємо, що українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.
Також ми писали, що ударні безпілотники ГУР нещодавно завдали серії точкових ударів у тимчасово окупованому Криму, знищивши кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер російських сил.
У ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.