Над Черным морем заметили новейший самолет-разведчик США, - "Крымский ветер"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер".

Согласно обнародованной информации, самолет взлетел с румынского аэродрома "Михаил Когельничану" и осуществляет разведывательную миссию над Черным морем.



Bombardier ARTEMIS II является модифицированным бизнес-джетом Challenger 650, адаптированным для дальней и высокоточной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Самолет способен работать на больших высотах и вести разведку на значительном расстоянии.

Радиус разведывательных возможностей ARTEMIS II достигает до 600 километров. По данным мониторинга, с типичной траектории полета над Черным морем он может фиксировать работу радиолокационных станций и средств связи на территории России и временно оккупированных регионов Украины - в частности до Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона.