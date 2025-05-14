Чому Зеленський викликав Путіна на прямі переговори: в ОП дали відповідь

"Але чому Україна на сьогодні активно займається тематикою переговорів у Туреччині? Чому активно залучає до цього наших європейських партнерів, консультується на різних рівнях? Чому підтримує американські ініціативи щодо необхідності проведення переговорів? Тому що треба, щоб світ, маю на увазі перш за все американських партнерів, щоб вони остаточно позбавили себе ілюзорних надій на те, що Росія без примусу може прийняти якісь відповідальні рішення", - сказав він.

Подоляк наголосив, що Росія не погодиться на кроки для завершення війни без примусу. Україна повинна продемонструвати це союзникам.

"Ні, без примусу рішення прийняті не будуть (Росією, - ред.). Але для того, щоб не можна було далі казати: "Давайте ще трошки поговоримо, давайте ще трошки почекаємо, давайте ще м'яко розмовляти з Росією", треба, щоб ми пройшли по всім стадіям, коли буде чітко і зрозуміло, що без примусу до миру з Росією нічого не буде", - заявив Подоляк