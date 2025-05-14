Почему Зеленский вызвал Путина на прямые переговоры: в ОП дали ответ

Президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы лишить другие страны, в частности США, иллюзий насчет России. Москва не согласится на мир без принуждения.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Но почему Украина сегодня активно занимается тематикой переговоров в Турции? Почему активно привлекает к этому наших европейских партнеров, консультируется на разных уровнях? Почему поддерживает американские инициативы о необходимости проведения переговоров? Потому что надо, чтобы мир, имею в виду прежде всего американских партнеров, чтобы они окончательно лишили себя иллюзорных надежд на то, что Россия без принуждения может принять какие-то ответственные решения", - сказал он.
Подоляк подчеркнул, что Россия не согласится на шаги для завершения войны без принуждения. Украина должна продемонстрировать это союзникам.
"Нет, без принуждения решения приняты не будут (Россией, - ред.). Но для того, чтобы нельзя было дальше говорить: "Давайте еще немножко поговорим, давайте еще немножко подождем, давайте еще мягко разговаривать с Россией", надо, чтобы мы прошли по всем стадиям, когда будет четко и понятно, что без принуждения к миру с Россией ничего не будет", - заявил Подоляк.
Российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая. Это фактически было его ответом на ультиматум Украины и Европы о прекращении огня.
Европейские партнеры предупредили Москву, что в случае отказа от прекращения огня ее ждут новые усиленные санкции.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу только после полного прекращения огня. Но позже он все же подтвердил свою готовность лично встретиться с Путиным 15 мая в Турции.
Москва пока официально не подтвердила участия Путина, а также не раскрывает состав своей делегации. В Турции заявили, что пока не знают, кто из россиян прибудет на переговоры.
Но Зеленский заявлял, что будет говорить только с Путиным и не согласится на встречу с кремлевскими посланниками. Президент Украины уточнил, что в случае приезда Путина будет говорить о прекращении огня и обмене пленными.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает визита в Турцию. Сейчас он находится с визитом на Ближнем Востоке.
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