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Чому Зеленський відправив орден в Польщу не "Укрпоштою": є три причини

21:42 20.06.2026 Сб
2 хв
Автівки Укрпошти вже два місяці блокує польська митниця
aimg Валерія Абабіна
Чому Зеленський відправив орден в Польщу не "Укрпоштою": є три причини Фото: голова Укрпошти Ігор Смілянський (Влад Нестеров РБК-Україна)
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Орден Білого Орла до Польщі відправили Новою Поштою, а не Укрпоштою – і це викликало хвилю запитань у мережі. Відповідь виявилася не лише жартівливою, а й розкрила проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Укрпошти Ігоря Смелянського у Facebook.

Смелянський окреслив три версії, чому орден поїхав Новою Поштою.

Версія перша – кольори

"Національні кольори Польщі – біло-червоні, як у НП. Тож, можливо, вирішили, що державну нагороду треба повертати у відповідних кольорах", – пожартував Смелянський.

Версія друга – закон

За його словами, пересилання державних нагород саме поштою (а не експрес-операторами) заборонене законом.

"Нова Пошта – це не пошта, а експрес-оператор", – пояснив він.

Читайте також: Зеленський відправив свій Орден Білого Орла в Польщу "Новою поштою"

Версія третя – блокада

Смелянський розповів, що останні два місяці автівки Укрпошти блокуються польською митницею.

Через це компанія змушена об'їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину і перенаправила всі транзитні потоки в обхід.

"Наші клієнти цього не помічають, бо ми побудували альтернативні шляхи через інші країни. Авто НП поляки пропускають – бо у них експрес-відправлення, а не державні поштові документи", – зазначив очільник Укрпошти.

Також голова "Укрпошти" також повідомив, що ще місяць тому прийняв рішення не брати участі в URC2026 через ситуацію з Польщею. "Як то кажуть, ще до того, як це стало трендом", – додав він.

"Конкуренція – це добре. Погане ставлення до України – це погано", – підсумував Смелянський.

Нагадаємо, президент Зеленський повернув Польщі орден Білого Орла після того, як президент Навроцький ініціював його скасування на тлі скандалу навколо перейменування військової частини на честь УПА.

Відносини між Україною та Польщею загострилися після указу Зеленського, який Туск назвав таким, що "порушує польську історичну чутливість".

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Укрпочта Володимир Зеленський Польща
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