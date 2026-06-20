Чому Зеленський відправив орден в Польщу не "Укрпоштою": є три причини

Орден Білого Орла до Польщі відправили Новою Поштою, а не Укрпоштою – і це викликало хвилю запитань у мережі. Відповідь виявилася не лише жартівливою, а й розкрила проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Укрпошти Ігоря Смелянського у Facebook.

Смелянський окреслив три версії, чому орден поїхав Новою Поштою.

Версія перша – кольори

"Національні кольори Польщі – біло-червоні, як у НП. Тож, можливо, вирішили, що державну нагороду треба повертати у відповідних кольорах", – пожартував Смелянський.

Версія друга – закон

За його словами, пересилання державних нагород саме поштою (а не експрес-операторами) заборонене законом.

"Нова Пошта – це не пошта, а експрес-оператор", – пояснив він.

Версія третя – блокада

Смелянський розповів, що останні два місяці автівки Укрпошти блокуються польською митницею.

Через це компанія змушена об'їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину і перенаправила всі транзитні потоки в обхід.

"Наші клієнти цього не помічають, бо ми побудували альтернативні шляхи через інші країни. Авто НП поляки пропускають – бо у них експрес-відправлення, а не державні поштові документи", – зазначив очільник Укрпошти.

Також голова "Укрпошти" також повідомив, що ще місяць тому прийняв рішення не брати участі в URC2026 через ситуацію з Польщею. "Як то кажуть, ще до того, як це стало трендом", – додав він.

"Конкуренція – це добре. Погане ставлення до України – це погано", – підсумував Смелянський.