ua en ru
Сб, 20 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Почему Зеленский отправил орден в Польшу не через "Укрпочту": есть три причины

21:42 20.06.2026 Сб
2 мин
Автомобили «Укрпочты» уже два месяца задерживаются польской таможней
aimg Валерия Абабина
Почему Зеленский отправил орден в Польшу не через "Укрпочту": есть три причины Фото: глава «Укрпочты» Игорь Смилянский (Влад Нестеров, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Орден Белого Орла в Польшу отправили "Новой Почтой", а не "Укрпочтой" - и это вызвало волну вопросов в сети. Ответ оказался не только чуточным, но и раскрыл проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы "Укрпочты" Игоря Смелянского в Facebook.

Смелянский выдвинул три версии того, почему орден отправили через "Новую Почту".

Первая версия - цвета

"Национальные цвета Польши - бело-красные, как у НП. Поэтому, возможно, решили, что государственную награду нужно возвращать в соответствующих цветах", - пошутил Смелянский.

Версия вторая - закон

По его словам, пересылка государственных наград именно по почте (а не экспресс-операторами) запрещена законом.

"Новая Почта - это не почта, а экспресс-оператор", - пояснил он.

Читайте также: Зеленский отправил свой Орден Белого Орла в Польшу "Новой почтой"

Версия третья - блокада

Смелянский рассказал, что последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней.

Из-за этого компания вынуждена объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и перенаправила все транзитные потоки в обход.

"Наши клиенты этого не замечают, потому что мы наладили альтернативные маршруты через другие страны. Автомобили "Новой Почты" поляки пропускают - ведь у них экспресс-отправления, а не государственные почтовые документы", - отметил глава "Укрпочты".

Также глава "Укрпочты" сообщил, что еще месяц назад принял решение не участвовать в URC2026 из-за ситуации с Польшей. "Как говорится, еще до того, как это стало трендом", - добавил он.

"Конкуренция - это хорошо. Плохое отношение к Украине - это плохо", - подытожил Смелянский.

Напомним, президент Зеленский вернул Польше орден Белого Орла после того, как президент Навроцкий инициировал его отмену на фоне скандала вокруг переименования воинской части в честь УПА.

Отношения между Украиной и Польшей обострились после указа Зеленского, который Туск назвал "нарушающим польскую историческую чувствительность".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрпошта Владимир Зеленский Польша
Новости
ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом
ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом
Аналитика
Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering