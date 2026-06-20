Почему Зеленский отправил орден в Польшу не через "Укрпочту": есть три причины

Орден Белого Орла в Польшу отправили "Новой Почтой", а не "Укрпочтой" - и это вызвало волну вопросов в сети. Ответ оказался не только чуточным, но и раскрыл проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы "Укрпочты" Игоря Смелянского в Facebook.

Смелянский выдвинул три версии того, почему орден отправили через "Новую Почту".

Первая версия - цвета

"Национальные цвета Польши - бело-красные, как у НП. Поэтому, возможно, решили, что государственную награду нужно возвращать в соответствующих цветах", - пошутил Смелянский.

Версия вторая - закон

По его словам, пересылка государственных наград именно по почте (а не экспресс-операторами) запрещена законом.

"Новая Почта - это не почта, а экспресс-оператор", - пояснил он.

Версия третья - блокада

Смелянский рассказал, что последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней.

Из-за этого компания вынуждена объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и перенаправила все транзитные потоки в обход.

"Наши клиенты этого не замечают, потому что мы наладили альтернативные маршруты через другие страны. Автомобили "Новой Почты" поляки пропускают - ведь у них экспресс-отправления, а не государственные почтовые документы", - отметил глава "Укрпочты".

Также глава "Укрпочты" сообщил, что еще месяц назад принял решение не участвовать в URC2026 из-за ситуации с Польшей. "Как говорится, еще до того, как это стало трендом", - добавил он.

"Конкуренция - это хорошо. Плохое отношение к Украине - это плохо", - подытожил Смелянский.