Почему Зеленский отправил орден в Польшу не через "Укрпочту": есть три причины
Орден Белого Орла в Польшу отправили "Новой Почтой", а не "Укрпочтой" - и это вызвало волну вопросов в сети. Ответ оказался не только чуточным, но и раскрыл проблему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы "Укрпочты" Игоря Смелянского в Facebook.
Смелянский выдвинул три версии того, почему орден отправили через "Новую Почту".
Первая версия - цвета
"Национальные цвета Польши - бело-красные, как у НП. Поэтому, возможно, решили, что государственную награду нужно возвращать в соответствующих цветах", - пошутил Смелянский.
Версия вторая - закон
По его словам, пересылка государственных наград именно по почте (а не экспресс-операторами) запрещена законом.
"Новая Почта - это не почта, а экспресс-оператор", - пояснил он.
Версия третья - блокада
Смелянский рассказал, что последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней.
Из-за этого компания вынуждена объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и перенаправила все транзитные потоки в обход.
"Наши клиенты этого не замечают, потому что мы наладили альтернативные маршруты через другие страны. Автомобили "Новой Почты" поляки пропускают - ведь у них экспресс-отправления, а не государственные почтовые документы", - отметил глава "Укрпочты".
Также глава "Укрпочты" сообщил, что еще месяц назад принял решение не участвовать в URC2026 из-за ситуации с Польшей. "Как говорится, еще до того, как это стало трендом", - добавил он.
"Конкуренция - это хорошо. Плохое отношение к Украине - это плохо", - подытожил Смелянский.
Напомним, президент Зеленский вернул Польше орден Белого Орла после того, как президент Навроцкий инициировал его отмену на фоне скандала вокруг переименования воинской части в честь УПА.
Отношения между Украиной и Польшей обострились после указа Зеленского, который Туск назвал "нарушающим польскую историческую чувствительность".