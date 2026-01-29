Чому відключення світла не впливають на платіжки за тепло: пояснення "Київтеплоенерго"

Як розраховують суми в платіжках за опалення

Як пояснили у компанії, будинки, обладнані лічильниками тепла, сплачують виключно за фактично спожиті гігакалорії - за показаннями приладів обліку. Таких багатоповерхівок у столиці близько 90%.

У будинках без лічильників нарахування здійснюються за спеціальною методикою з урахуванням середньомісячної температури повітря та кількості годин подачі тепла. При цьому враховуються дані про перерви в електропостачанні, отримані від управителів будинків і ДТЕК "Київські електромережі".

Нарахування за тепло у січні

У "Київтеплоенерго" наголошують, що у січні основним чинником споживання тепла була погода. Середньодобова температура становила -0,3°С, тоді як у грудні -0,7°С. Водночас аварійні відключення світла суттєво не зменшили обсяги споживання тепла.

Причина полягає в тому, що за кілька годин без електрики батареї та вода у внутрішньобудинкових системах охолоджуються, а температура теплоносія падає майже вдвічі. Після відновлення електропостачання будинок починає інтенсивно "добирати" тепло, щоб повернути систему до нормального режиму. Через це економія або відсутня, або мінімальна.

Як подати заяву на перерахування платіжок за тепло

Окремо в компанії пояснили ситуацію для будинків з незалежною системою опалення - з теплообмінником. Таких будівель у Києві близько 50. Нарахування для них здійснюється на основі даних оператора системи розподілу електроенергії. Мешканці або управителі можуть ініціювати коригування платіжок, надавши довідку про кількість годин відсутності світла.

Звернення можна подати поштою, електронною поштою або у будь-якому сервісному центрі ЦКС. Детальні консультації також доступні дистанційно.

У "Київтеплоенерго" нагадали, що нарахування за опалення здійснюються за єдиною для всієї України методикою №315, а тарифи для населення залишаються на рівні минулого року.