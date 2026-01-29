Почему отключения света не влияют на платежки за тепло: объяснение "Киевтеплоэнерго"

Как рассчитывают суммы в платежках за отопление

Как пояснили в компании, дома, оборудованные счетчиками тепла, платят исключительно за фактически потребленные гигакалории - по показаниям приборов учета. Таких многоэтажек в столице около 90%.

В домах без счетчиков начисления осуществляются по специальной методике с учетом среднемесячной температуры воздуха и количества часов подачи тепла. При этом учитываются данные о перерывах в электроснабжении, полученные от управляющих домов и ДТЭК "Киевские электросети".

Начисления за тепло в январе

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что в январе основным фактором потребления тепла была погода. Среднесуточная температура составляла -0,3°С, тогда как в декабре -0,7°С. В то же время аварийные отключения света существенно не уменьшили объемы потребления тепла.

Причина заключается в том, что за несколько часов без электричества батареи и вода во внутридомовых системах охлаждаются, а температура теплоносителя падает почти вдвое. После восстановления электроснабжения дом начинает интенсивно "добирать" тепло, чтобы вернуть систему к нормальному режиму. Из-за этого экономия или отсутствует, или минимальная.

Как подать заявление на перерасчет платежек за тепло

Отдельно в компании объяснили ситуацию для домов с независимой системой отопления - с теплообменником. Таких зданий в Киеве около 50. Начисление для них осуществляется на основе данных оператора системы распределения электроэнергии. Жители или управляющие могут инициировать корректировку платежек, предоставив справку о количестве часов отсутствия света.

Обращение можно подать по почте, электронной почте или в любом сервисном центре ЦКС. Подробные консультации также доступны дистанционно.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что начисления за отопление осуществляются по единой для всей Украины методике №315, а тарифы для населения остаются на уровне прошлого года.