Чому вибори в Україні під час війни - точно не гарна ідея: пояснення Каллас

Проведення в Україні виборів в умовах війни з Росією - це нехороше рішення. Зараз усі сили необхідно зосередити на протидію зовнішньому противнику.

Як передає РБК-Україна , про це під час спілкування з журналістами заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Каллас зазначила, що в конституціях більшості країн Європи міститься заборона на проведення виборів під час війни. Це пояснюється тим, що вибори - це боротьба всередині країни між різними політичними силами.

"А коли тривають зовнішні атаки, неможливо проводити вибори, адже противник перебуває ззовні і потрібно зосередити всі зусилля на протидії йому. Саме тому, на мій погляд, проведення виборів під час війни точно не є хорошим рішенням", - додала вона.

За словами глави дипломатії ЄС, вона не бачить ознак, що Росія докладає зусиль для досягнення миру з Україною.