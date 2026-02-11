Чому вибори в Україні під час війни - точно не гарна ідея: пояснення Каллас
Проведення в Україні виборів в умовах війни з Росією - це нехороше рішення. Зараз усі сили необхідно зосередити на протидію зовнішньому противнику.
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.
Каллас зазначила, що в конституціях більшості країн Європи міститься заборона на проведення виборів під час війни. Це пояснюється тим, що вибори - це боротьба всередині країни між різними політичними силами.
"А коли тривають зовнішні атаки, неможливо проводити вибори, адже противник перебуває ззовні і потрібно зосередити всі зусилля на протидії йому. Саме тому, на мій погляд, проведення виборів під час війни точно не є хорошим рішенням", - додала вона.
За словами глави дипломатії ЄС, вона не бачить ознак, що Росія докладає зусиль для досягнення миру з Україною.
Чутки про вибори в Україні
Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп заговорив про необхідність виборів в Україні, українська влада почала працювати над цим питанням.
Зокрема, президент Володимир Зеленський підкреслив, що він готовий до виборів, але тільки за умови, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я з Росією.
Сьогодні, 11 лютого, FT написало про те, що у Вашингтоні вимагають, щоб Київ провів вибори і референдум за американським мирним планом до 15 травня.
При цьому видання стверджувало, що вибори можуть відбутися 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Джерело РБК-Україна у владі зазначило, що вибори залежать від того, чи буде безпека.