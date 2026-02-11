Почему выборы в Украине во время войны - точно не хорошая идея: объяснение Каллас

Проведение в Украине выборов в условиях войны с Россией - это нехорошое решение. Сейчас все силы необходимо сосредоточить на противодействие внешнему противнику.

Как передает РБК-Украина , об этом во время общения с журналистами заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Каллас отметила, что в конституциях большинства стран Европы содержится запрет на проведение выборов во время войны. Это объясняется тем, что выборы - это борьба внутри страны между разными политическими силами.

"А когда продолжаются внешние атаки, невозможно проводить выборы, ведь противник находится снаружи и нужно сосредоточить все усилия на противодействии ему. Именно поэтому, на мой взгляд, проведение выборов во время войны точно не является хорошим решением", - добавила она.

По словам главы дипломатии ЕС, она не видит признаков, что Россия прилагает усилия для достижения мира с Украиной.