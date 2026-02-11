ua en ru
Политика

Почему выборы в Украине во время войны - точно не хорошая идея: объяснение Каллас

Брюссель, Среда 11 февраля 2026 19:09
Почему выборы в Украине во время войны - точно не хорошая идея: объяснение Каллас Фото: Кая Каллас, глава дипломати Евросоюза (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Проведение в Украине выборов в условиях войны с Россией - это нехорошое решение. Сейчас все силы необходимо сосредоточить на противодействие внешнему противнику.

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Читайте также: Выборы и референдум. Зеленский ответил, когда будет понимание плана действий

Каллас отметила, что в конституциях большинства стран Европы содержится запрет на проведение выборов во время войны. Это объясняется тем, что выборы - это борьба внутри страны между разными политическими силами.

"А когда продолжаются внешние атаки, невозможно проводить выборы, ведь противник находится снаружи и нужно сосредоточить все усилия на противодействии ему. Именно поэтому, на мой взгляд, проведение выборов во время войны точно не является хорошим решением", - добавила она.

По словам главы дипломатии ЕС, она не видит признаков, что Россия прилагает усилия для достижения мира с Украиной.

Слухи о выборах в Украине

Напомним, после того, как президент США Дональд Трамп заговорил о необходимости выборов в Украине, украинские власти начали работать над этим вопросом.

В частности, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что он готов к выборам, но только при условии, если во время избирательного процесса будет обеспечено перемирие с Россией.

Сегодня, 11 февраля, FT написало о том, что в Вашингтоне требуют, чтобы Киев провел выборы и референдум по американскому мирному плану до 15 мая.

При этом издание утверждало, что выборы могут состояться 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник РБК-Украина во власти отметил, что выборы зависят от того, будет ли безопасность.

