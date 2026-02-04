Почему украинские дроны не боятся морозов? Стало известно, как ВСУ "утепляют" БПЛА

Как передает РБК-Украина , об этом изданию Business Insider рассказал командир украинского подразделения БПЛА.

Читайте также: "Альфа" СБУ побила рекорд по уничтожению дронов РФ

Зимой на фронте есть особые условия использования дронов. Еще бы, когда термометр показывает ниже нуля, техника становится очень уязвимой. Из-за мороза у батарей дронов падает напряжение, что уменьшает дальность полета и эффективность беспилотников.

Чтобы решить эту проблему, украинские военные нашли оригинальный способ для обогрева аккумуляторов. В частности, батареи дронов они обертывают одноразовыми стельками для обуви с подогревом. Эти химические грелки, которые обычно покупают для обогрева ног в берцах, оказались идеальной термозащитой для литиевых батарей.

Как это работает на практике:

перед самым вылетом аккумулятор обертывают стелькой;

она поддерживает оптимальную рабочую температуру элементов питания;

это предотвращает резкое падение напряжения, сохраняя дальность полета и эффективность "птички".

Как оказалось, такой способ не ухудшает характеристики беспилотника и не делает его тяжелее.

"Батареи дронов естественно нагреваются во время полета, но в сильный мороз возникает необходимость в дополнительном источнике тепла", - утверждает один из командиров украинского подразделения БПЛА.

По его словам, благодаря использованию стелек для обуви с подогревом удается избежать падения напряжения и снижения дальности полета.

Кстати, изобретательность операторов дронов не ограничивается стельками.

Например, подполковник подразделения радиоэлектронной борьбы Национальной гвардии Украины по имени Юрий поделился с журналистами, что бойцы часто используют небольшие контейнеры с подогревом для сохранения тепла батарей дронов и радиостанций. Такие контейнеры обычно применяют для хранения горячих продуктов.

Это изобретение помогает украинским военным поддерживать боевую эффективность дронов даже в суровых зимних условиях.