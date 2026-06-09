Чому в Україні вигідніше працювати "в тіні", ніж платити податки: пояснення EBA

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Проблема полягає не стільки у відсутності законодавства, скільки в його вибірковому застосуванні та слабкому контролі за виконанням норм

Можливості для ухилення від податків суттєво обмежені у країнах із сильними інституціями завдяки ефективному контролю

Для детінізації економіки необхідно реформувати судову систему, посилити верховенство права та підвищити ефективність правоохоронних органів

Замість постійного створення нових регуляторних норм, ЕВА закликає владу зосередитися на виконанні чинних законів.

За її словами, добросовісні компанії, які працюють прозоро, частіше потрапляють під увагу контролюючих органів, оскільки їхні операції легко відстежити.

Водночас бізнес, що використовує "сірі" схеми, часто залишається поза увагою або має можливості уникнути відповідальності.

"Людській природі притаманно шукати шпарини. Але в країнах із сильними інституціями, таких як Швейцарія чи Польща, масові зловживання просто неможливі. Коли ж інституції не виконують свою роботу, бізнесу стає простіше відкупитися, ніж чесно платити податки", - пояснила Анна Дерев’янко.

Експертка наголошує, що проблема корениться не в браку законодавства, а в системній неспроможності держави забезпечити верховенство права.

Саме тому прозорий бізнес опиняється в невигідному становищі порівняно з тіньовими гравцями.

"Якщо інституції не виконують свою роботу належним чином - ми бачимо тіньову економіку, яка процвітає. Тоді логічніше не платити податки, ніж платити, бо простіше відкупитися. Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок, ніж тіньовий", - додала Дерев’янко.

Щоб виправити ситуацію, на думку EBA, потрібно викорінювати несправедливість на рівні фундаменту.

Це означає реформувати судову систему, забезпечити реальне верховенство права та налагодити належний, неупереджений контроль з боку правоохоронних органів.

"Замість того, щоб постійно створювати нові закони, держава має навчитися контролювати виконання вже наявних. Тільки тоді чесний бізнес перестане бути найлегшою мішенню", - резюмувала Дерев’янко.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація неодноразово звертала увагу влади на цю проблему та закликала до системних змін, які б створили рівні правила гри для всіх учасників ринку.