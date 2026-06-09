Почему в Украине выгоднее работать "в тени", чем платить налоги: объяснение EBA

Из-за слабости и неэффективности государственных институтов в Украине прозрачный "белый" бизнес, который работает открыто и платит все налоги, становится более легкой мишенью для проверок, чем компании в теневом секторе.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко.
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По ее словам, добросовестные компании, которые работают прозрачно, чаще попадают под внимание контролирующих органов, поскольку их операции легко отследить.
В то же время бизнес, использующий "серые" схемы, часто остается без внимания или имеет возможности избежать ответственности.
"Человеческой природе свойственно искать лазейки. Но в странах с сильными институтами, таких как Швейцария или Польша, массовые злоупотребления просто невозможны. Когда же институты не выполняют свою работу, бизнесу становится проще откупиться, чем честно платить налоги", - пояснила Анна Деревянко.
Эксперт отмечает, что проблема коренится не в нехватке законодательства, а в системной неспособности государства обеспечить верховенство права.
Именно поэтому прозрачный бизнес оказывается в невыгодном положении по сравнению с теневыми игроками.
"Если институты не выполняют свою работу должным образом - мы видим теневую экономику, которая процветает. Тогда логичнее не платить налоги, чем платить, потому что проще откупиться. Белый бизнес, который на виду, становится более легкой мишенью для проверок, чем теневой", - добавила Деревянко.
Чтобы исправить ситуацию, по мнению EBA, нужно искоренять несправедливость на уровне фундамента.
Это означает реформировать судебную систему, обеспечить реальное верховенство права и наладить надлежащий, беспристрастный контроль со стороны правоохранительных органов.
"Вместо того, чтобы постоянно создавать новые законы, государство должно научиться контролировать выполнение уже имеющихся. Только тогда честный бизнес перестанет быть легкой мишенью", - резюмировала Деревянко.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация неоднократно обращала внимание властей на эту проблему и призывала к системным изменениям, которые бы создали равные правила игры для всех участников рынка.
Напомним, недавно министр экономики Алексей Соболев в интервью РБК-Украина заявил, что предприятия с забронированными работниками обеспечивают около 60% налоговых поступлений в бюджет.
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