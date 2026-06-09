Почему в Украине выгоднее работать "в тени", чем платить налоги: объяснение EBA

Главное:

Проблема заключается не столько в отсутствии законодательства, сколько в его выборочном применении и слабом контроле за выполнением норм

Возможности для уклонения от налогов существенно ограничены в странах с сильными институтами благодаря эффективному контролю

Для детенизации экономики необходимо реформировать судебную систему, усилить верховенство права и повысить эффективность правоохранительных органов

Вместо постоянного создания новых регуляторных норм, ЕВА призывает власти сосредоточиться на выполнении действующих законов.

По ее словам, добросовестные компании, которые работают прозрачно, чаще попадают под внимание контролирующих органов, поскольку их операции легко отследить.

В то же время бизнес, использующий "серые" схемы, часто остается без внимания или имеет возможности избежать ответственности.

"Человеческой природе свойственно искать лазейки. Но в странах с сильными институтами, таких как Швейцария или Польша, массовые злоупотребления просто невозможны. Когда же институты не выполняют свою работу, бизнесу становится проще откупиться, чем честно платить налоги", - пояснила Анна Деревянко.

Эксперт отмечает, что проблема коренится не в нехватке законодательства, а в системной неспособности государства обеспечить верховенство права.

Именно поэтому прозрачный бизнес оказывается в невыгодном положении по сравнению с теневыми игроками.

"Если институты не выполняют свою работу должным образом - мы видим теневую экономику, которая процветает. Тогда логичнее не платить налоги, чем платить, потому что проще откупиться. Белый бизнес, который на виду, становится более легкой мишенью для проверок, чем теневой", - добавила Деревянко.

Чтобы исправить ситуацию, по мнению EBA, нужно искоренять несправедливость на уровне фундамента.

Это означает реформировать судебную систему, обеспечить реальное верховенство права и наладить надлежащий, беспристрастный контроль со стороны правоохранительных органов.

"Вместо того, чтобы постоянно создавать новые законы, государство должно научиться контролировать выполнение уже имеющихся. Только тогда честный бизнес перестанет быть легкой мишенью", - резюмировала Деревянко.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация неоднократно обращала внимание властей на эту проблему и призывала к системным изменениям, которые бы создали равные правила игры для всех участников рынка.