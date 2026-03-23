Чому Трамп відмовився від ударів по електростанціях Ірану: пояснення експерта

Рішення президента США Дональда Трампа відкласти удари по енергетиці Ірану могло бути зумовлене як оцінками розвідки, так і міжнародним тиском.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
"Я на тисячу відсотків впевнений, що це як результат аналітики від американського розвідувального співтовариства, так і результат тиску сусідів. Бо це божевільний крок, який нічого не приносив, нічого не додавав і не наближував ні Штати, ні нікого взагалі до мети, а одночасно створював нові виклики", - пояснив він.
За словами експерта, наразі малоймовірно, що Іран піде на деескалацію конфлікту.
"Вони (іранські лідери - ред.) побачили, що, в принципі, стратегія хоч якось працює. Тобто збільшити ціну за війну і представити себе божевільним, готовим на все гравцем. Розмови про компенсацію такі, а насправді вони вимагають гарантій безпеки. А їм ніхто цього дати не може. Тому у них зараз шанс стиснути тим, що є", - зазначив Данилов.
Нагадаємо, 22 березня американський президент пригрозив Ірану ударами по електростанціях, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом для світового експорту нафти.
У відповідь іранська сторона пригрозила завдати нових ударів по американській і не тільки інфраструктурі на Близькому Сході.
Вже 23 березня Трамп заявив, що США та Іран нібито провели "дуже плідні та конструктивні переговори" щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході, після чого доручив Пентагону відкласти удари по іранській енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.
Тим час в Ірані заперечують контакти з Трампом, стверджуючи, що жодних прямих чи непрямих контактів зі США не було.
Там також заявили, що Вашингтон "зазнав поразки" після іранських попереджень, а сам Трамп нібито "відступає".