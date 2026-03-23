ua en ru
Пн, 23 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран погрожує замінувати всю Перську затоку та назвав умову

10:56 23.03.2026 Пн
2 хв
Що Іран вважає для себе "червоними лініями"?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Іран погрожує замінувати всю Перську затоку (Getty Images)

Тегеран погрожує встановити морські міни та повністю заблокувати всю Перську затоку й Ормузьку протоку зокрема, якщо США та союзники спробують атакувати узбережжя Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Будь-яка спроба ворога атакувати іранське узбережжя або острови, відповідно до загальноприйнятої військової практики, призведе до мінування всіх шляхів доступу та ліній зв'язку в Перській затоці різними типами морських мін", - йдеться у заяві уряду Ірану.

У Тегерані додали, що у такому разі вся Перська затока надовго опиниться в ситуації, подібній до Ормузької протоки, та буде практично заблокована, і відповідальність за усі наслідки лежатиме на країнах-агресорах.

Зазначається, що раніше Іран дозволив деяким дружнім країнам, включаючи Китай, Індію та Пакистан, використовувати Ормузьку протоку для проходу своїх суден.

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень ЗМІ щодо планів США окупувати, або блокувати стратегічно важливий іранський острів Харг, щоб змусити Тегеран знову відкрити життєво важливий водний шлях.

"Свобода судноплавства не може існувати без свободи торгівлі. Поважайте ці обидві цінності, або не очікуйте жодного", - підсумував глава МЗС Ірану Сеїд Аббас Арагчі.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану. Він пригрозив атакувати іранські електростанції, якщо Ормузьку протоку не буде "повністю відкрито" протягом 48 годин.

У відповідь Іран обіцяє занурити у пітьму країни Перської затоки, якщо Сполучені Штати завдадуть удари по іранських електростанціях.

Також у Ірані зазначили, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства за винятком суден, пов’язаних із "ворогами" Ірану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
Аналітика
