Чому Трамп не поспішає з "Томагавками": пояснення Зеленського

Чому США ще не надали "Томагавки"

"Друга історія з далекобійною зброєю, а саме з "томагавками". Президент Трамп публічно сказав, що Америці вони потрібні. На мій погляд, він не хоче ескалації з "руськими" до того часу, поки не зустрінеться з ними", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що питання постачання - це не лише наявність самого озброєння, а й можливість його застосування та координація.

"Питання ж не просто в "Томагавках" як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях", - підкреслив президент.

Київ координує дії з європейськими лідерами

Зеленський також повідомив, що після розмови з Трампом Київ обговорював це питання з європейськими лідерами, і деякі з них планують звертатися до американської адміністрації від свого імені.

"Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з Президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації. У нас в Ірландії була зупинка на дозаправку. І в цей момент, коли ми зупинялися, Андрій Єрмак (глава Офісу президента - ред.) виходив на звʼязок з усіма NSA, вони спілкувалися", - розповів Зеленський

Зеленський додав, що Україна перебуває в постійному контакті з лідерами європейських країн, спільно формує спільну позицію, і що надалі європейські партнери також будуть звертатися до Сполучених Штатів у різних форматах.