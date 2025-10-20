Почему Трамп не спешит с "Томагавками": объяснение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему США еще не предоставили Украине дальнобойное оружие "Томагавк". По его словам, дело не только в наличии ракет, но и в способе их использования.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
"Вторая история с дальнобойным оружием, а именно с "томагавками". Президент Трамп публично сказал, что Америке они нужны. На мой взгляд, он не хочет эскалации с "русскими" до тех пор, пока не встретится с ними", - отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что вопрос поставки - это не только наличие самого вооружения, но и возможность его применения и координация.
"Вопрос же не просто в "Томагавках" как таковых. Вопрос в использовании оружия. Потому что можно иметь ATACMS, но как вы можете их использовать? Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь", - подчеркнул президент.
Зеленский также сообщил, что после разговора с Трампом Киев обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами, и некоторые из них планируют обращаться к американской администрации от своего имени.
"Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с Президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему. Мы в постоянной координации. У нас в Ирландии была остановка на дозаправку. И в этот момент, когда мы останавливались, Андрей Ермак (глава Офиса президента - ред.) выходил на связь со всеми NSA, они общались", - рассказал Зеленский
Зеленский добавил, что Украина находится в постоянном контакте с лидерами европейских стран, совместно формирует общую позицию, и что в дальнейшем европейские партнеры также будут обращаться к Соединенным Штатам в различных форматах.
После встречи с Зеленским в Вашингтоне президент Трамп заявил, что "Соединенным Штатам Америки также нужны "Томагавки". У нас их много, но они нам нужны".
Трамп добавил, что Путину во время телефонного разговора не понравилась идея передачи нескольких тысяч "Томагавков" партнерам США.
На брифинге 18 октября после встречи с Трампом Владимир Зеленский уточнил, что тема предоставления Украине дальнобойных ракет "Томагавк" не отменена. Однако стороны договорились не поднимать это публично, чтобы избежать эскалации.
Также вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что окончательное решение о поставках крылатых ракет "Томагавк" Украине еще не принято, но США продолжают анализировать возможности предоставления оружия Киеву.