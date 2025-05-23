Чому школи Києва працюють у дві зміни: неочевидна причина

Нині у Києві триває комплексна підготовка закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стану. Школи й садочки міста готують до безпечного та комфортного освітнього процесу, хоча в деяких районах столиці дітям доводиться навчатись у дві зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, у фокусі підготовки закладів освіти до нового навчального року:
Уточнюється, що впродовж 2024 року у Києві вже збудували три нових укриття (два - у Дарницькому районі та одне - в Оболонському).
В цілому з бюджету міста на підготовку до нового навчального року за різними напрямами було виділено 2,3 мільярда гривень.
При цьому на найближчий бюджетній сесії фінансування на освіту планують суттєво збільшити.
Мондриївський розповів, що столична система освіти досі потребує додаткових укриттів.
"Сьогодні доступними є близько 81% необхідних місць у школах. Саме тому в окремих навчальних закладах досі зберігається друга зміна", - пояснив він.
Посадовець уточнив, що очна форма освіти зберігається як основна: 83% учнів відвідують школи.
Водночас у другу зміну навчається:
"У трьох районах - Дніпровському, Деснянському, Печерському - взагалі відсутній змішаний формат навчання. Це свідчить про ефективне управління мережею й оптимальне розподілення ресурсу", - наголосив заступник голови КМДА.
Він додав, що у дитячих садочках показник забезпеченості становить близько 93%, проте цього також недостатньо для повного покриття потреб.
Згідно з інформацією КМДА, найбільший дефіцит укриттів залишається в Оболонському районі столиці.
"Проте саме тут у 2024 році з'явилось одне з перших нових укриттів у дитячому садочку", - зауважив Мондриївський.
На його думку, це - приклад того, "як навіть у складних умовах можна демонструвати позитивну динаміку".
Громадянам розповіли, що місто продовжує також капітальні ремонти у закладах освіти:
Так, у 2025 році кошти на оновлення харчоблоків передбачені в Дарницькому та Дніпровському районах.
"Ми давно впроваджуємо програму модернізації харчоблоків і не зупиняємося навіть в умовах війни", - наголосив Мондриївський.
Він уточнив, що наразі кожна четверта школа в Києві має оновлений харчоблок.
"Діти повинні отримувати якісну та здорову їжу. І це лишається для міста пріоритетом", - підсумував посадовець.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні найбільше шкіл і як змінилась кількість учнів відносно попереднього навчального року.
Читайте також, чому, за словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, у кожній школі має бути ветеран (що може змінитись для учнів в Україні).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.