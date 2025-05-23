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Почему школы Киева работают в две смены: неочевидная причина

Некоторым из учеников в Киеве приходится учиться на второй смене (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сейчас в Киеве продолжается комплексная подготовка учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения. Школы и садики города готовят к безопасному и комфортному образовательному процессу, хотя в некоторых районах столицы детям приходится учиться в две смены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Какие приоритеты в подготовке к новому учебному году

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в фокусе подготовки учебных заведений к новому учебному году:

  • укрытия;
  • строительство сооружений двойного назначения;
  • инфраструктурная модернизация.

Уточняется, что в течение 2024 года в Киеве уже построили три новых укрытия (два - в Дарницком районе и одно - в Оболонском).

В целом из бюджета города на подготовку к новому учебному году по разным направлениям было выделено 2,3 миллиарда гривен.

При этом на ближайшей бюджетной сессии финансирование на образование планируют существенно увеличить.

Импровизированный класс в укрытии одной из столичных школ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Почему школьникам приходится учиться в две смены

Мондриевский рассказал, что столичная система образования до сих пор нуждается в дополнительных укрытиях.

"Сегодня доступны около 81% необходимых мест в школах. Именно поэтому в отдельных учебных заведениях до сих пор сохраняется вторая смена", - объяснил он.

Чиновник уточнил, что очная форма образования сохраняется как основная: 83% учащихся посещают школы.

В то же время во вторую смену учится:

  • каждый четвертый ученик - в Деснянском районе;
  • каждый пятый ученик - в Оболонском районе.

"В трех районах - Днепровском, Деснянском, Печерском - вообще отсутствует смешанный формат обучения. Это свидетельствует об эффективном управлении сетью и оптимальном распределении ресурса", - подчеркнул заместитель главы КГГА.

Он добавил, что в детских садах показатель обеспеченности составляет около 93%, однако этого также недостаточно для полного покрытия потребностей.

Валентин Мондриевский во время совещания с главами районов (фото: kyivcity.gov.ua)

В каком районе города укрытий не хватает больше всего

Согласно информации КГГА, наибольший дефицит укрытий остается в Оболонском районе столицы.

"Однако именно здесь в 2024 году появилось одно из первых новых укрытий в детском саду", - отметил Мондриевский.

По его мнению, это - пример того, "как даже в сложных условиях можно демонстрировать положительную динамику".

Что известно о ремонте помещений и пищеблоков

Гражданам рассказали, что город продолжает также капитальные ремонты в учебных заведениях:

  • помещений;
  • пищеблоков.

Так, в 2025 году средства на обновление пищеблоков предусмотрены в Дарницком и Днепровском районах.

"Мы давно внедряем программу модернизации пищеблоков и не останавливаемся даже в условиях войны", - отметил Мондриевский.

Он уточнил, что сейчас каждая четвертая школа в Киеве имеет обновленный пищеблок.

"Дети должны получать качественную и здоровую пищу. И это остается для города приоритетом", - подытожил чиновник.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине больше всего школ и как изменилось количество учеников относительно предыдущего учебного года.

Читайте также, почему, по словам заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук, в каждой школе должен быть ветеран (что может измениться для учеников в Украине).

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