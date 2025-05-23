Почему школы Киева работают в две смены: неочевидная причина

Сейчас в Киеве продолжается комплексная подготовка учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения. Школы и садики города готовят к безопасному и комфортному образовательному процессу, хотя в некоторых районах столицы детям приходится учиться в две смены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в фокусе подготовки учебных заведений к новому учебному году:
Уточняется, что в течение 2024 года в Киеве уже построили три новых укрытия (два - в Дарницком районе и одно - в Оболонском).
В целом из бюджета города на подготовку к новому учебному году по разным направлениям было выделено 2,3 миллиарда гривен.
При этом на ближайшей бюджетной сессии финансирование на образование планируют существенно увеличить.
Мондриевский рассказал, что столичная система образования до сих пор нуждается в дополнительных укрытиях.
"Сегодня доступны около 81% необходимых мест в школах. Именно поэтому в отдельных учебных заведениях до сих пор сохраняется вторая смена", - объяснил он.
Чиновник уточнил, что очная форма образования сохраняется как основная: 83% учащихся посещают школы.
В то же время во вторую смену учится:
"В трех районах - Днепровском, Деснянском, Печерском - вообще отсутствует смешанный формат обучения. Это свидетельствует об эффективном управлении сетью и оптимальном распределении ресурса", - подчеркнул заместитель главы КГГА.
Он добавил, что в детских садах показатель обеспеченности составляет около 93%, однако этого также недостаточно для полного покрытия потребностей.
Согласно информации КГГА, наибольший дефицит укрытий остается в Оболонском районе столицы.
"Однако именно здесь в 2024 году появилось одно из первых новых укрытий в детском саду", - отметил Мондриевский.
По его мнению, это - пример того, "как даже в сложных условиях можно демонстрировать положительную динамику".
Гражданам рассказали, что город продолжает также капитальные ремонты в учебных заведениях:
Так, в 2025 году средства на обновление пищеблоков предусмотрены в Дарницком и Днепровском районах.
"Мы давно внедряем программу модернизации пищеблоков и не останавливаемся даже в условиях войны", - отметил Мондриевский.
Он уточнил, что сейчас каждая четвертая школа в Киеве имеет обновленный пищеблок.
"Дети должны получать качественную и здоровую пищу. И это остается для города приоритетом", - подытожил чиновник.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине больше всего школ и как изменилось количество учеников относительно предыдущего учебного года.
Читайте также, почему, по словам заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук, в каждой школе должен быть ветеран (что может измениться для учеников в Украине).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.