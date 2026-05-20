Почему "Шахеды" долетают до Закарпатья? Игнат рассказал о тактике РФ

22:15 20.05.2026 Ср
Сбивать вражеские БПЛА становится все труднее даже с помощью F-16
Мария Науменко
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему российские дроны-камикадзе "Шахед" начали долетать до Закарпатья и почему их становится все сложнее сбивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Игната для Новости.LIVE.

По словам представителя Воздушных сил, атаки по Закарпатью могут иметь демонстративный характер.

Он предположил, что Россия намеренно наносит удары по наиболее удаленному и одному из наименее пострадавших регионов Украины.

Игнат также заявил, что сбивать российские беспилотники становится значительно сложнее даже с использованием вертолетов или истребителей F-16.

"Его не видно. Потом он из облака выныривает, только ты на него наводишься, он ныряет снова в облако", - пояснил он.

По словам Игната, уже есть подтверждение того, что "Шахэды" могут маневрировать во время полета, реагируя на угрозу.

"Уже доказано, что "Шахеды" могут маневрировать, видя какую-то угрозу, что у них какие-то датчики стоят, которые могут маневрировать", - отметил представитель Воздушных сил.

Он добавил, что особенно это касается дронов-перехватчиков, которые Россия активно использует во время атак.

Самая большая атака на Закарпатье

Напомним, 13 мая Закарпатье пережило самую массированную атаку с начала полномасштабной войны. По словам председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого, взрывы прогремели сразу в нескольких общинах области.

Из-за атаки на некоторое время даже закрывали пункты пропуска на границе, в частности со Словакией. Как сообщал представитель ГПСУ Андрей Демченко, это был первый случай введения таких мер безопасности на Закарпатье.

На удары по региону также отреагировала Венгрия. Правительство нового премьера Петера Мадьяра осудило атаку и вызвало в МИД российского посла.

