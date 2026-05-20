Почему "Шахеды" долетают до Закарпатья? Игнат рассказал о тактике РФ

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему российские дроны-камикадзе "Шахед" начали долетать до Закарпатья и почему их становится все сложнее сбивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Игната для Новости.LIVE.

По словам представителя Воздушных сил, атаки по Закарпатью могут иметь демонстративный характер.

Он предположил, что Россия намеренно наносит удары по наиболее удаленному и одному из наименее пострадавших регионов Украины.

Игнат также заявил, что сбивать российские беспилотники становится значительно сложнее даже с использованием вертолетов или истребителей F-16.

"Его не видно. Потом он из облака выныривает, только ты на него наводишься, он ныряет снова в облако", - пояснил он.

По словам Игната, уже есть подтверждение того, что "Шахэды" могут маневрировать во время полета, реагируя на угрозу.

"Уже доказано, что "Шахеды" могут маневрировать, видя какую-то угрозу, что у них какие-то датчики стоят, которые могут маневрировать", - отметил представитель Воздушных сил.

Он добавил, что особенно это касается дронов-перехватчиков, которые Россия активно использует во время атак.

Самая большая атака на Закарпатье

Напомним, 13 мая Закарпатье пережило самую массированную атаку с начала полномасштабной войны. По словам председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого, взрывы прогремели сразу в нескольких общинах области.