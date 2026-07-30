Чому РФ саме зараз масовано атакує порти України: пояснення військового експерта

Чому ворог обрав саме цей момент

Нинішні атаки на судноплавство збігаються із загальною ескалацією цього літа. При цьому вони припадають на найважливіший період для фермерів.

За словами військового експерта, колишнього прессекретаря Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, у росіян побільшало ресурсів для таких ударів.

"Думаю, що в росіян збільшилася кількість ресурсів для здійснення таких атак. Вони дедалі частіше використовують дрон-ракети "Бандероль", реактивні "Шахеди", проти яких ми маємо обмежені можливості щодо знищення. Відповідно, ворог користується нашою слабкістю", - каже Селезньов.

Як зараз працюють українські порти

Попри постійні удари, Український морський коридор продовжує роботу. Порти й далі приймають торгові судна.

В Адміністрації морських портів України наголосили, що жодних обмежень на роботу коридору Україна не вводила.

Ключовими факторами, які визначають рішення судновласників заходити до українських гаваней, залишаються:

безпекова ситуація в Чорному морі;

рівень захисту портової інфраструктури від повітряних атак;

захист цивільного судноплавства.

В АМПУ додали, що спільно з Міноборони, Міністерством з відновлення та Силами оборони вживають заходів для збереження роботи коридору.

Нагадаємо, попри регулярні обстріли, в Адміністрації морських портів України запевнили, що обмежень на роботу Українського морського коридору країна не вводила.