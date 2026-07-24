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В Адміністрації портів зробили заяву про роботу морського коридору під ударами РФ

17:25 24.07.2026 Пт
2 хв
Яка ситуація наразі з життєво важливим економічним шляхом України?
aimg Роман Кот aimg Олена Бджола
В Адміністрації портів зробили заяву про роботу морського коридору під ударами РФ Фото: Український морський коридор (Getty Images)
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Український морський коридор продовжує свою роботу у надскладних безпекових умовах. Порти приймають торгові кораблі.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України у коментарі журналісту РБК-Україна.

Робота Українського морського коридору

Безпекова ситуація в Чорному морі залишається складною через системні російські атаки на цивільну портову інфраструктуру та торговельні судна, зазначили в АМПУ.

"Це впливає на рішення окремих судновласників щодо заходу суден до українських портів", - уточнили в Адміністрації.

Водночас Україна не запроваджувала жодних обмежень на роботу Українського морського коридору. Він продовжує функціонувати, а морські порти - забезпечують обробку вантажів, запевнили в АМПУ

Що необхідно для стабілізації ситуації

Ключовими передумовами для покращення ситуації є посилення захисту від російських повітряних атак:

  • портової інфраструктури,
  • цивільного судноплавства.

Саме безпековий фактор сьогодні визначає рішення судновласників щодо виконання рейсів, зазначили чиновники.

"Зі свого боку ДП "АМПУ" забезпечує безперебійну роботу портів, оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури", - запевнили в АМПУ.

Також АМПУ спільно з Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України, ВМС ЗСУ і Силами оборони України вживає всіх необхідних заходів для підтримання функціонування Українського морського коридору.

Нагадаємо, у результаті атаки 19 липня на судно Golden Leo, яке виходило з порту Одеси, загинули четверо індійців. Ще один перебуває у лікарні в критичному стані.

Окупанти 20 липня били по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Корабель виходив з українського порту після завантаження кукурудзою. Загинули 10 моряків.

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