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Почему РФ именно сейчас массированно атакует порты Украины: объяснение военного эксперта

12:45 30.07.2026 Чт
2 мин
Почему сейчас Россия усилила удары по портам?
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Фото: Из-за нехватки средств ПВО Россия чаще атакует украинские порты (Getty Images)

Украинские порты на Черном море попали под шквал российских ударов именно в самый важный для аграриев период.

Об этом говорится в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота "Залечь на дно в Одессе. Почему остановились порты и какими будут последствия для Украины".

Почему враг избрал именно этот момент

Нынешние атаки на судоходство совпадают с общей эскалацией этого лета. При этом они приходятся на самый важный период для фермеров.

По словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, у россиян стало больше ресурсов для таких ударов.

"Думаю, что у россиян увеличилось количество ресурсов для осуществления таких атак. Они все чаще используют дрон-ракеты "Бандероль", реактивные "Шахеды", против которых у нас есть ограниченные возможности по уничтожению. Соответственно, враг пользуется нашей слабостью", - говорит Селезнев.

Как сейчас работают украинские порты

Несмотря на постоянные удары, Украинский морской коридор продолжает работу. Порты продолжают принимать торговые суда.

В Администрации морских портов Украины подчеркнули, что никаких ограничений на работу коридора Украина не вводила.

Ключевыми факторами, определяющими решение судовладельцев заходить в украинские гавани, остаются:

  • опасная ситуация в Черном море;
  • уровень защиты портовой инфраструктуры от воздушных атак;
  • защита гражданского судоходства.

В АМПУ добавили, что совместно с Минобороны, Министерством по восстановлению и Силами обороны принимаются меры по сохранению работы коридора.

Напомним, несмотря на регулярные обстрелы, в Администрации морских портов Украины заверили , что ограничений на работу Украинского морского коридора страна не вводила.

Портовики продолжают обработку грузов, а ситуация безопасности прежде всего влияет на решение судовладельцев заходить в украинские гавани.

Между тем РБК-Украина сообщало, что из-за новой волны ударов по черноморским портам Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание .

Там заявили об угрозе продовольственной безопасности мира из-за роста цен на пшеницу и десятки пострадавших моряков.

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