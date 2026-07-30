Почему РФ именно сейчас массированно атакует порты Украины: объяснение военного эксперта

Почему враг избрал именно этот момент

Нынешние атаки на судоходство совпадают с общей эскалацией этого лета. При этом они приходятся на самый важный период для фермеров.

По словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, у россиян стало больше ресурсов для таких ударов.

"Думаю, что у россиян увеличилось количество ресурсов для осуществления таких атак. Они все чаще используют дрон-ракеты "Бандероль", реактивные "Шахеды", против которых у нас есть ограниченные возможности по уничтожению. Соответственно, враг пользуется нашей слабостью", - говорит Селезнев.

Как сейчас работают украинские порты

Несмотря на постоянные удары, Украинский морской коридор продолжает работу. Порты продолжают принимать торговые суда.

В Администрации морских портов Украины подчеркнули, что никаких ограничений на работу коридора Украина не вводила.

Ключевыми факторами, определяющими решение судовладельцев заходить в украинские гавани, остаются:

опасная ситуация в Черном море;

уровень защиты портовой инфраструктуры от воздушных атак;

защита гражданского судоходства.

В АМПУ добавили, что совместно с Минобороны, Министерством по восстановлению и Силами обороны принимаются меры по сохранению работы коридора.

Напомним, несмотря на регулярные обстрелы, в Администрации морских портов Украины заверили , что ограничений на работу Украинского морского коридора страна не вводила.