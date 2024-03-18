Чому РФ "поставила на паузу" ракетні обстріли по Україні: відповідь Гуменюк

"Ми ретельно відстежуємо активність і стратегічної авіації в тому числі. І розуміємо, що певним чином пауза пов’язана з тим, що немає в повітрі літака типу А-50 - нема навідника, розвідувального центру", - зауважила Гуменюк.

Також вона нагадала, що останні "операції" російської авіації були "не дуже активними та не дуже результативними".

"В результаті "літакопаду", який влаштували СО України для авіації росіян, це також дуже небезпечна операція наступного разу. Але тим не менш, вони не відмовились від проведення масованих ракетних ударів, тому що це основна перевага, яку вони мають і основні перемоги, які вони підсовують своєму диктаторові", - зазначила Гуменюк.

За її словами, дана ситуація наразі перебуває на особливому контролі та ретельно відстежується.