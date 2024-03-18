Почему РФ "поставила на паузу" ракетные обстрелы по Украине: ответ Гуменюк

"Мы тщательно отслеживаем активность и стратегической авиации в том числе. И понимаем, что определенным образом пауза связана с тем, что нет в воздухе самолета типа А-50 - нет наводчика, разведывательного центра", - отметила Гуменюк.

Также она напомнила, что последние "сделки" российской авиации были "не очень активными и не очень результативными".

"В результате "самолетопада", который устроили СО Украины для авиации россиян, это также очень опасная операция в следующий раз. Но тем не менее, они не отказались от проведения массированных ракетных ударов, потому что это основное преимущество, которое они имеют и основные победы, которые они подсовывают своему диктатору", - отметила Гуменюк.

По ее словам, данная ситуация находится на особом контроле и тщательно отслеживается.