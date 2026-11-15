Чому РФ обрала для гуманітарної місії саме Костянтинівку: в ISW розкрили план Кремля

Росія наполягає на проведенні наступної гуманітарної місії саме в Костянтинівці, оскільки тимчасове припинення вогню дозволило б армії РФ посилити південний фланг "поясу фортець" і створити умови для відновлення спроб захоплення Костянтинівки та Добропілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що представники України передали США список із семи-восьми окупованих населених пунктів, де гуманітарне перемир’я було б доречним, однак Кремль відхилив ці варіанти.

В ISW вважають, що пропозиції Росії щодо припинення вогню в Костянтинівці є спробою переконати США прийняти за чисту монету вигадану картину ситуації на лінії фронту, яку просуває Москва.

При цьому російські сили, найімовірніше, використають локальне перемир’я в Костянтинівці та її околицях для накопичення сил і ресурсів у цьому районі - за аналогією з ситуацією під час перемир’я в Олешках.

В ISW зазначають, що режим припинення вогню в районі Олешок охоплював ширший простір на Херсонському напрямку, щоб забезпечити безпечну евакуацію цивільного населення.

Ймовірно, потенційне перемир’я в Костянтинівці також мало б охоплювати прилеглі території.

"Ймовірно, російське військове командування планує скористатися локальним припиненням вогню в районі Костянтинівки, щоб зміцнити там свої позиції, а потім активізувати спроби захоплення "поясу фортець" з південного та південно-західного напрямків", - вважають аналітики.

При цьому загальна кількість російських атак на Добропольському та Константинівському напрямках становить 80 % від усієї наступальної активності російських військ проти "поясу фортець" України з початку жовтня 2026 року, і це вказує на важливе значення цих напрямків для російського військового командування.

"У разі тимчасового припинення вогню на широкій ділянці в напрямку Константинівки російські війська могли б безпечно перемістити важку техніку ближче до лінії фронту, не побоюючись ударів українських безпілотників", - зазначають аналітики.