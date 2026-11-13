Лубінець відповів, чи готують гуманітарну місію для Костянтинівки

Як повідомляє РБК-Україна , про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

"На сьогодні мені невідомо щодо напрацювання такої місії. Костянтинівка навіть не лунала серед потенційних населених пунктів, які ми могли б обговорювати для її реалізації", - сказав Лубінець.

Водночас інший список по населених пунктах на території Херсонської області для такої ініціативи в омбудсмана є.

Пр цьому Лубінець зазначив, що на підготовку до гуманітарної операції в Костянтинівці можуть знадобитися місяці.

Він пояснив, що ця територія активно замінована. Мінування відбувається чи не щодня, і в цьому беруть активну участь російські військові.

Тому будь-яка гуманітарна місія може розпочатися лише після забезпечення режиму тиші та проведення розмінування.



"Але я не думаю, що п’ять днів - це термін, за який навіть теоретично можна провести необхідне розмінування в Костянтинівці. Вважаю, що часу знадобиться значно більше. Від кількох тижнів до кількох місяців", - зазначив омбудсман.