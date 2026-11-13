У Путіна заявили, що можуть розмінувати Костянтинівку за п'ять днів

Російські окупанти готові приступити до розмінування Костянтинівки на Донеччині. На це нібито знадобиться п’ять днів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

"Російські військові контролюють Константинівку і готові приступити до розмінування, на це знадобиться п’ять днів", - заявив Пєсков.

Він додав, що "якщо Київ стверджує, що Москва може використати гуманітарну місію в Константинівці для ротації військових, значить, він погоджується з тим, що місто перебуває під контролем російської армії".

Речник Кремля також заявив, що Москва розраховує, що гуманітарна місія буде проведена під керівництвом омбудсменів двох країн та за моніторингу ЗМІ.

За його словами, США щиро зацікавлені в реалізації гуманітарної місії в Константинівці.

"Росія закликає європейців та американців використати свій вплив на Київ для реалізації гуманітарної місії в Константинівці", - додав Пєсков.