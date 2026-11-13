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У Путіна заявили, що можуть розмінувати Костянтинівку за п'ять днів

13:31 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Путіна заявили, що можуть розмінувати Костянтинівку за п'ять днів Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Російські окупанти готові приступити до розмінування Костянтинівки на Донеччині. На це нібито знадобиться п’ять днів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

"Російські військові контролюють Константинівку і готові приступити до розмінування, на це знадобиться п’ять днів", - заявив Пєсков.

Він додав, що "якщо Київ стверджує, що Москва може використати гуманітарну місію в Константинівці для ротації військових, значить, він погоджується з тим, що місто перебуває під контролем російської армії".

Речник Кремля також заявив, що Москва розраховує, що гуманітарна місія буде проведена під керівництвом омбудсменів двох країн та за моніторингу ЗМІ.

За його словами, США щиро зацікавлені в реалізації гуманітарної місії в Константинівці.

"Росія закликає європейців та американців використати свій вплив на Київ для реалізації гуманітарної місії в Константинівці", - додав Пєсков.

Нагадаємо, під час зустрічі з спецпредставниками президента США 12 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Костянтинівці можна організувати гуманітарну місію за зразком тієї, яка відбулася в Олешках на Херсонщині.

В Офісі президента України зазначили, що росіяни можуть пропонувати гуманітарну місію в Костянтинівці для того, щоб як в Олешках ротувати своїх військових.

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