Почему РФ выбрала для гуманитарной миссии именно Константиновку: в ISW раскрыли план Кремля

Россия настаивает на проведении следующей гуманитарной миссии именно в Константиновке, поскольку временное прекращение огня позволило бы армии РФ усилить южный фланг "пояса крепостей" и создать условия для возобновления попыток захвата Константиновки и Доброполья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что представители Украины передали США список из семи-восьми оккупированных населенных пунктов, где гуманитарное перемирие было бы уместным, однако Кремль отклонил эти варианты.

В ISW считают, что предложения России по прекращению огня в Константиновке являются попыткой убедить США принять за чистую монету вымышленную картину ситуации на линии фронта, которую продвигает Москва.

При этом российские силы, скорее всего, используют локальное перемирие в Константиновке и его окрестностях для накопления сил и ресурсов в этом районе - по аналогии с ситуацией во время перемирия в Олешках.

В ISW отмечают, что режим прекращения огня в районе Олешек охватывал более широкое пространство на Херсонском направлении, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданского населения.

Вероятно, потенциальное перемирие в Константиновке также должно охватывать прилегающие территории.

"Вероятно, российское военное командование планирует воспользоваться локальным прекращением огня в районе Константиновки, чтобы укрепить там свои позиции, а затем активизировать попытки захвата "пояса крепостей" с южного и юго-западного направлений", - считают аналитики.

При этом общее количество российских атак на Добропольском и Константиновском направлениях составляет 80% всей наступательной активности российских войск против "пояса крепостей" Украины с начала октября 2026 года, и это указывает на важное значение этих направлений для российского военного командования.

"В случае временного прекращения огня на широком участке в направлении Константиновки, российские войска могли бы безопасно переместить тяжелую технику ближе к линии фронта, не опасаясь ударов украинских беспилотников", - отмечают аналитики.