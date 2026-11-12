У Зеленського пояснили, навіщо Путін пропонує гуманітарну місію в Костянтинівці

Росіяни можуть пропонувати гуманітарну місію в Костянтинівці для того, щоб як в Олешках ротувати своїх військових.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив радник президента України Дмитро Литвин в коментарі журналістам.

"Ну враховуючи, шо в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно шо вони хочуть в Костянтинівці. Але треба з'ясувати всі деталі", - наголосив він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор заявив, що у Костянтинівці можна організувати гуманітарну місію за зразком тієї, яка відбулася в Олешках на Херсонщині.

За словами Путіна, росіянам потрібно п'ять діб на розмінування території біля Костянтинівки.

Гуманітарна місія в Олешках

Нагадаємо, в Олешках із 27 жовтня до 1 листопада діяв гуманітарний режим припинення вогню. Його запровадили за координації першої леді США Меланії Трамп.

У межах операції до регіону доставили необхідну допомогу для місцевих жителів, а також евакуювали майже 800 цивільних.