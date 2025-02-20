Чому РФ атакує Одесу "шахедами" та чи може готувати ракетний удар: пояснення експерта

За його словами, росіяни, за оцінками, щомісячно виробляють від 100 до 150 ракет.

"Якщо не було місяць обстрілів, то можна очікувати, що буде обстріл десь плюс-мінус 100 ракет. Якщо обстрілів не було більше місяця, то можна очікувати подвійний - один за одним з інтервалом 2-3 дні. Також з такою приблизною кількістю плюс-мінус 100 ракет", - сказав Олексій Гетьман.

Він підкреслив, що через те, що шахедні атаки на Одесу відбуваються зі сторони Чорного моря, їх важче перехопити, бо вони не мають природних перешкод і можуть летіти на дуже низькій висоті.

За його словами, чим нижча висота, тим пізніше його можна побачити і важче перехоплювати.

"Тому шахедні атаки з боку моря - це не тренування ракетних атак. І я не думаю, що це підготовка до чогось, це звичайна спроба завдати максимальної шкоди в найбільш зручний для них спосіб", — поділився експерт.