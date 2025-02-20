Почему РФ атакует Одессу "шахедами" и может ли готовить ракетный удар: объяснение эксперта

По его словам, россияне, по оценкам, ежемесячно производят от 100 до 150 ракет.

"Если не было месяц обстрелов, то можно ожидать, что будет обстрел где-то плюс-минус 100 ракет. Если обстрелов не было больше месяца, то можно ожидать двойной - один за другим с интервалом 2-3 дня. Также с таким приблизительным количеством плюс-минус 100 ракет", - сказал Алексей Гетьман.

Он подчеркнул, что из-за того, что шахедные атаки на Одессу происходят со стороны Черного моря, их труднее перехватить, потому что они не имеют естественных препятствий и могут лететь на очень низкой высоте.

По его словам, чем ниже высота, тем позже его можно увидеть и труднее перехватывать.

"Поэтому шахедные атаки со стороны моря - это не тренировка ракетных атак. И я не думаю, что это подготовка к чему-то, это обычная попытка нанести максимальный ущерб наиболее удобным для них способом", - поделился эксперт.