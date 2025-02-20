Чому РФ атакує Одесу "шахедами" та чи може готувати ракетний удар: пояснення експерта

Удари по Одесі шахедами – це не "пристрілка" перед ракетними ударами і не межа російських потужностей. Росія це робить, щоб завдати максимальної шкоди.

За його словами, росіяни, за оцінками, щомісячно виробляють від 100 до 150 ракет.

"Якщо не було місяць обстрілів, то можна очікувати, що буде обстріл десь плюс-мінус 100 ракет. Якщо обстрілів не було більше місяця, то можна очікувати подвійний - один за одним з інтервалом 2-3 дні. Також з такою приблизною кількістю плюс-мінус 100 ракет", - сказав Олексій Гетьман.

Він підкреслив, що через те, що шахедні атаки на Одесу відбуваються зі сторони Чорного моря, їх важче перехопити, бо вони не мають природних перешкод і можуть летіти на дуже низькій висоті.

За його словами, чим нижча висота, тим пізніше його можна побачити і важче перехоплювати.

"Тому шахедні атаки з боку моря - це не тренування ракетних атак. І я не думаю, що це підготовка до чогось, це звичайна спроба завдати максимальної шкоди в найбільш зручний для них спосіб", — поділився експерт.