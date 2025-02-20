Почему РФ атакует Одессу "шахедами" и может ли готовить ракетный удар: объяснение эксперта

Удары по Одессе шахедами - это не "пристрелка" перед ракетными ударами и не предел российских мощностей. Россия это делает, чтобы нанести максимальный ущерб.

По его словам, россияне, по оценкам, ежемесячно производят от 100 до 150 ракет.

"Если не было месяц обстрелов, то можно ожидать, что будет обстрел где-то плюс-минус 100 ракет. Если обстрелов не было больше месяца, то можно ожидать двойной - один за другим с интервалом 2-3 дня. Также с таким приблизительным количеством плюс-минус 100 ракет", - сказал Алексей Гетьман.

Он подчеркнул, что из-за того, что шахедные атаки на Одессу происходят со стороны Черного моря, их труднее перехватить, потому что они не имеют естественных препятствий и могут лететь на очень низкой высоте.

По его словам, чем ниже высота, тем позже его можно увидеть и труднее перехватывать.

"Поэтому шахедные атаки со стороны моря - это не тренировка ракетных атак. И я не думаю, что это подготовка к чему-то, это обычная попытка нанести максимальный ущерб наиболее удобным для них способом", - поделился эксперт.