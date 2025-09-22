Історичний требл і бойкот "Реала": що відбувається перед врученням "Золотого м'яча"
Сьогодні у Парижі визначать найкращого футболіста світу на церемонії вручення "Золотого м’яча".
Про головних номінантів на нагороду повідомляє РБК-Україна.
ПСЖ пропустить церемонію через матч Ліги 1:
"Парі Сен-Жермен" не з’явиться на церемонії через перенесений матч Ліги 1 проти Марселя, який відбудеться у понеділок увечері.
Дев’ять гравців команди номіновані на "Золотий м’яч", але більшість - Ашраф Хакімі, Хвіча Кварацхелія, Нуну Мендеш, Фабіан Руїс та Вітінья - залишаються у складі ПСЖ для "Класико".
Усман Дембеле, Дезіре Дуе та Жоао Невеш, які продовжують відновлюватися після травм, ймовірно, будуть у театрі "Дю Шатле".
"Реал" Мадрид другий рік поспіль пропускає нагородження
Мадридський клуб минулого року не приїхав на церемонію, коли Вінісіус Жуніор програв Родрі з "Манчестер Сіті".
Цьогоріч Реал знову не буде присутній через матч Ла Ліги проти Леванте. Номіновані троє гравців команди - Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор.
Після перемоги над Марселем у Лізі чемпіонів Мбаппе заявив, що дивитиметься нагородження по телевізору та сподівається на перемогу свого партнера по збірній Франції Дембеле.
Хто претендує на чоловічий та жіночий "Золотий м’яч"
У чоловічій номінації головний фаворит - Усман Дембеле, який минулого сезону забив 43 голи у 44 матчах, а ПСЖ виграв Лігу 1, Лігу чемпіонів та Кубок Франції, оформивши історичний требл.
Основні конкуренти - Ламін Ямаль з "Барселони" та Мохамед Салах із "Ліверпуля".
У жіночій категорії на нагороди претендують гравці збірної Англії після перемоги на Євро-2025 - Лія Вільямсон, Хлоя Келлі, Алессія Руссо, а також гравці "Челсі" та "Арсенала".
Менеджерка збірної Англії Саріна Вігман бореться за третю поспіль нагороду найкращого тренера серед жінок, конкуруючи з Рене Слегерс та Сонєю Бомпастор.
Трофеї для молодих талантів та воротарів
На чоловічий трофей "Копа" претендує Майлз Льюїс-Скеллі з "Арсеналу" та молоді зірки ПСЖ Дезіре Дуе і Жоао Невеш.
Серед воротарів на трофей Яшина номіновані Еміліано Мартінес, Джанлуїджі Доннарумма, Аліссон Беккер, Давід Райя та Маце Селс.
