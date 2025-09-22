Исторический требл и бойкот "Реала": что происходит перед вручением "Золотого мяча"

Сегодня в Париже определят лучшего футболиста мира на церемонии вручения "Золотого мяча".

О главных номинантах на награду сообщает РБК-Украина .

ПСЖ пропустит церемонию из-за матча Лиги 1:

"Пари Сен-Жермен" не появится на церемонии из-за перенесенного матча Лиги 1 против Марселя, который состоится в понедельник вечером.

Девять игроков команды номинированы на "Золотой мяч", но большинство - Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Фабиан Руис и Витинья - остаются в составе ПСЖ для "Класико".

Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Жоао Невеш, которые продолжают восстанавливаться после травм, вероятно, будут в театре "Дю Шатле".

"Реал" Мадрид второй год подряд пропускает награждение

Мадридский клуб в прошлом году не приехал на церемонию, когда Винисиус Жуниор проиграл Родри из "Манчестер Сити".

В этом году Реал снова не будет присутствовать из-за матча Ла Лиги против Леванте. Номинированы трое игроков команды - Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

После победы над Марселем в Лиге чемпионов Мбаппе заявил, что будет смотреть награждение по телевизору и надеется на победу своего партнера по сборной Франции Дембеле.

Кто претендует на мужской и женский "Золотой мяч"

В мужской номинации главный фаворит - Усман Дембеле, который в прошлом сезоне забил 43 гола в 44 матчах, а ПСЖ выиграл Лигу 1, Лигу чемпионов и Кубок Франции, оформив исторический требл.

Основные конкуренты - Ламин Ямаль из "Барселоны" и Мохамед Салах из "Ливерпуля".

В женской категории на награды претендуют игроки сборной Англии после победы на Евро-2025 - Лия Уильямсон, Хлоя Келли, Алессия Руссо, а также игроки "Челси" и "Арсенала".

Менеджер сборной Англии Сарина Вигман борется за третью подряд награду лучшего тренера среди женщин, конкурируя с Рене Слегерс и Соней Бомпастор.

Трофеи для молодых талантов и вратарей

На мужской трофей "Копа" претендует Майлз Льюис-Скелли из "Арсенала" и молодые звезды ПСЖ Дезире Дуэ и Жоао Невеш.

Среди вратарей на трофей Яшина номинированы Эмилиано Мартинес, Джанлуиджи Доннарумма, Алиссон Беккер, Давид Райя и Маце Селс.