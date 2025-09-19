ua en ru
Ліга чемпіонів: хто очолює таблицю та хто найкращий бомбардир

П'ятниця 19 вересня 2025 09:25
Ліга чемпіонів: хто очолює таблицю та хто найкращий бомбардир Фото: Німецький "Айнтрахт" лідер турнірних перегонів на старті (x.com/eintrachtint)
Автор: Андрій Костенко

Стартовий тур Ліги чемпіонів-2025/26 приніс декілька несподіваних результатів та й взагалі став непоганим заспівом, що обіцяє цікавий турнір у подальшому.

Про головне в першому турі турніру – розповідає РБК-Україна.

Розгроми та лідери

З 18-ти поєдинків на старті, 4 завершилися внічию, в 14-ти випадках – перемогла одна з команд.

У чотирьох матчах зафіксовані розгромні перемоги. Бельгійський "Брюгге" та португальський "Спортінг" розбили своїх суперників з різницею в три м'ячі, німецький "Айнтрахт" та французький ПСЖ – у чотири. Саме ці клуби наразі є лідерами у загальній турнірній таблиці.

Ліга чемпіонів-2025/26, результати 1-го туру

Вівторок, 16 вересня

  • "Атлетік" (Іспанія) – "Арсенал" (Англія) – 0:2
  • ПСВ (Нідерланди) – "Юніон" (Бельгія) – 1:3
  • "Бенфіка" (Португалія) – "Карабах" (Азербайджан) – 2:3
  • "Реал" (Іспанія) – "Марсель" (Франція) – 2:1
  • "Тоттенхем" (Англія) – "Вільярреал" (Іспанія) – 1:0
  • "Ювентус" (Італія) – "Боруссія" Д (Німеччина) – 4:4

Середа, 17 вересня

  • "Олімпіакос" (Греція) – "Пафос" (Кіпр) – 0:0
  • "Славія" (Чехія) – "Буде-Глімт" (Норвегія) – 2:2
  • "Аякс" (Нідерланди) – "Інтер" (Італія) – 0:2
  • "Баварія" (Німеччина) – "Челсі" (Англія) – 3:1
  • "Ліверпуль" (Англія) – "Атлетіко" (Іспанія) – 3:2
  • ПСЖ (Франція) – "Аталанта" (Італія) – 4:0

Четвер, 18 вересня

  • "Брюгге" (Бельгія) – "Монако" (Франція) – 4:1
  • "Копенгаген" (Данія) – "Байєр" (Німеччина) – 2:2
  • "Айнтрахт" (Німеччина) – "Галатасарай" (Туреччина) – 5:1
  • "Манчестер Сіті" (Англія) – "Наполі" (Італія) – 2:0
  • "Ньюкасл" (Англія) – "Барселона" (Іспанія) – 1:2
  • "Спортінг" (Португалія) – "Кайрат" (Казахстан) – 4:1

Турнірна таблиця, топ-14

  1. "Айнтрахт" – 3 очки (м'ячі – 5:1)
  2. ПСЖ – 3 (4:0)
  3. "Брюгге" – 3 (4:1)
  4. "Спортінг" – 3 (4:1)
  5. "Юніон" – 3 (3:1)
  6. "Баварія" – 3 (3:1)
  7. "Арсенал" – 3 (2:0)
  8. "Інтер" – 3 (2:0)
  9. "Манчестер Сіті" – 3 (2:0)
  10. "Карабах" – 3 (3:2)
  11. "Ліверпуль" – 3 (3:2)
  12. "Барселона" – 3 (2:1)
  13. "Реал" – 3 (2:1)
  14. "Тоттенхем" – 3 (1:0)

Найкращі бомбардири

Жодному футболісту не вдалося зробити хет-трик чи забити більше. Проте одразу дев'ять гравців відзначилися дублями. Вони після стартових поєдинків і очолюють бомбардирські перегони.

Найкращі бомбардири ЛЧ:

  • Гаррі Кейн ("Баварія") – 2
  • Кіліан Мбаппе ("Реал") – 2
  • Йонатан Буркардт ("Айнтрахт") – 2
  • Маркос Льоренте ("Атлетіко") – 2
  • Маркюс Тюрам ("Інтер") – 2
  • Юссуфа Мбоджи ("Славія") – 2
  • Маркус Рашфорд ("Барселона") – 2
  • Душан Влаховіч (" Ювентус") – 2
  • Франсішку Трінкан ("Спортінг") – 2

Ліга чемпіонів: хто очолює таблицю та хто найкращий бомбардир

Олексій Кащук приніс "Карабаху" сенсаційну перемогу над "Бенфікою" (фото: facebook.com/FKQarabagh)

Як зіграли українці

Анатолій Трубін та Георгій Судаков з "Бенфіки" вийшли у стартовому складі в поєдинку з "Карабахом" та провели на полі усі 90 хвилин. Судаков відзначився двома асистами, а Трубін – тричі виймав м'яч із сітки.

У складі "Карабаха" переможний гол забив Олексій Кащук, що вийшов на заміну на 77-й хвилині. Матч завершився на користь азербайджанського клубу (3:2).

Ілля Забарний дебютував за ПСЖ у Лізі чемпіонів у поєдинку з "Аталантою". Він вийшов на поле на 75-й хвилині та долучився до розгромної перемоги парижан – 4:0.

Андрій Лунін з "Реала" був у заявці на гру проти "Марселя" (2:1), проте весь матч провів на лаві для запасних.

Роман Яремчук пропустив поєдинок "Олімпіакос" – "Пафос" (0:0) через травму.

Коли наступний тур

Матчі 2-го туру Ліги чемпіонів відбудеться 30 вересня та 1 жовтня.

"Бенфіка" Трубіна та Судакова зустрінеться в Лондоні з "Челсі". ПСЖ Забарного – у гостях зіграє з "Барселоною".

"Реал" Луніна – завітає до "Кайрата", "Олімпіакос" Яремчука – до "Арсенала", а "Карабах" Кащука – вдома прийме "Копенгаген".

Раніше ми повідомили, що легендарний Моурінью став тренером Трубіна та Судакова у "Бенфіці".

Також читайте, хто такий Олексій Кащук, який поховав "Бенфіку" в ЛЧ.

