Ліга чемпіонів: хто очолює таблицю та хто найкращий бомбардир

Стартовий тур Ліги чемпіонів-2025/26 приніс декілька несподіваних результатів та й взагалі став непоганим заспівом, що обіцяє цікавий турнір у подальшому.

Розгроми та лідери

З 18-ти поєдинків на старті, 4 завершилися внічию, в 14-ти випадках – перемогла одна з команд.

У чотирьох матчах зафіксовані розгромні перемоги. Бельгійський "Брюгге" та португальський "Спортінг" розбили своїх суперників з різницею в три м'ячі, німецький "Айнтрахт" та французький ПСЖ – у чотири. Саме ці клуби наразі є лідерами у загальній турнірній таблиці.

Ліга чемпіонів-2025/26, результати 1-го туру

Вівторок, 16 вересня

"Атлетік" (Іспанія) – "Арсенал" (Англія) – 0:2

ПСВ (Нідерланди) – "Юніон" (Бельгія) – 1:3

"Бенфіка" (Португалія) – "Карабах" (Азербайджан) – 2:3

"Реал" (Іспанія) – "Марсель" (Франція) – 2:1

"Тоттенхем" (Англія) – "Вільярреал" (Іспанія) – 1:0

"Ювентус" (Італія) – "Боруссія" Д (Німеччина) – 4:4

Середа, 17 вересня

"Олімпіакос" (Греція) – "Пафос" (Кіпр) – 0:0

"Славія" (Чехія) – "Буде-Глімт" (Норвегія) – 2:2

"Аякс" (Нідерланди) – "Інтер" (Італія) – 0:2

"Баварія" (Німеччина) – "Челсі" (Англія) – 3:1

"Ліверпуль" (Англія) – "Атлетіко" (Іспанія) – 3:2

ПСЖ (Франція) – "Аталанта" (Італія) – 4:0

Четвер, 18 вересня

"Брюгге" (Бельгія) – "Монако" (Франція) – 4:1

"Копенгаген" (Данія) – "Байєр" (Німеччина) – 2:2

"Айнтрахт" (Німеччина) – "Галатасарай" (Туреччина) – 5:1

"Манчестер Сіті" (Англія) – "Наполі" (Італія) – 2:0

"Ньюкасл" (Англія) – "Барселона" (Іспанія) – 1:2

"Спортінг" (Португалія) – "Кайрат" (Казахстан) – 4:1

Турнірна таблиця, топ-14

"Айнтрахт" – 3 очки (м'ячі – 5:1) ПСЖ – 3 (4:0) "Брюгге" – 3 (4:1) "Спортінг" – 3 (4:1) "Юніон" – 3 (3:1) "Баварія" – 3 (3:1) "Арсенал" – 3 (2:0) "Інтер" – 3 (2:0) "Манчестер Сіті" – 3 (2:0) "Карабах" – 3 (3:2) "Ліверпуль" – 3 (3:2) "Барселона" – 3 (2:1) "Реал" – 3 (2:1) "Тоттенхем" – 3 (1:0)

Найкращі бомбардири

Жодному футболісту не вдалося зробити хет-трик чи забити більше. Проте одразу дев'ять гравців відзначилися дублями. Вони після стартових поєдинків і очолюють бомбардирські перегони.

Найкращі бомбардири ЛЧ:

Гаррі Кейн ("Баварія") – 2

Кіліан Мбаппе ("Реал") – 2

Йонатан Буркардт ("Айнтрахт") – 2

Маркос Льоренте ("Атлетіко") – 2

Маркюс Тюрам ("Інтер") – 2

Юссуфа Мбоджи ("Славія") – 2

Маркус Рашфорд ("Барселона") – 2

Душан Влаховіч (" Ювентус") – 2

Франсішку Трінкан ("Спортінг") – 2

Олексій Кащук приніс "Карабаху" сенсаційну перемогу над "Бенфікою" (фото: facebook.com/FKQarabagh)

Як зіграли українці

Анатолій Трубін та Георгій Судаков з "Бенфіки" вийшли у стартовому складі в поєдинку з "Карабахом" та провели на полі усі 90 хвилин. Судаков відзначився двома асистами, а Трубін – тричі виймав м'яч із сітки.

У складі "Карабаха" переможний гол забив Олексій Кащук, що вийшов на заміну на 77-й хвилині. Матч завершився на користь азербайджанського клубу (3:2).

Ілля Забарний дебютував за ПСЖ у Лізі чемпіонів у поєдинку з "Аталантою". Він вийшов на поле на 75-й хвилині та долучився до розгромної перемоги парижан – 4:0.

Андрій Лунін з "Реала" був у заявці на гру проти "Марселя" (2:1), проте весь матч провів на лаві для запасних.

Роман Яремчук пропустив поєдинок "Олімпіакос" – "Пафос" (0:0) через травму.

Коли наступний тур

Матчі 2-го туру Ліги чемпіонів відбудеться 30 вересня та 1 жовтня.

"Бенфіка" Трубіна та Судакова зустрінеться в Лондоні з "Челсі". ПСЖ Забарного – у гостях зіграє з "Барселоною".

"Реал" Луніна – завітає до "Кайрата", "Олімпіакос" Яремчука – до "Арсенала", а "Карабах" Кащука – вдома прийме "Копенгаген".