Чому вам погано навіть після одного келиха: як відрізнити похмілля від непереносимості алкоголю

Після келиха вина або пляшки пива вам стає дуже зле вже через 10-20 хвилин. Червоніє обличчя, прискорене серцебиття, паморочиться в голові. Але ж випили зовсім небагато! Це не обов’язково похмілля. Цілком імовірно, що у вас алкогольна непереносність.
Як відрізнити непереносність алкоголю від звичайного похмілля і що варто знати про ці стани, розповідає РБК-Україна.
Це не алергія (як часто думають), а порушення обміну речовин, через яке організм не може повністю розщепити етиловий спирт.
Відповідає за це фермент альдегіддегідрогеназа (ALDH2). Якщо він мутований або неактивний, в організмі накопичується ацетальдегід - токсична речовина, яка і викликає неприємні симптоми.
Основні ознаки:
Симптоми непереносимості з'являються дуже швидко, буквально після декількох ковтків напою і розвиваються вони протягом 10-20 хвилин.
Варто пам'ятати, що усі ці симптоми з'являються не через декілька годин після вживання алкоголю, і не наступний ранок, а частіше всього - дуже швидко і достатньо зробити декілька ковтків.
Похмілля - це наслідок зневоднення, інтоксикації та порушення сну після надмірного вживання алкоголю.
Основні симптоми:
Якщо вам зле одразу, навіть від невеликої дози - це не похмілля, а реакція організму.
Зверніться до лікаря та пройдіть обстеження
Уникайте алкоголю або обирайте ті напої, на які немає реакції (інколи чиста горілка викликає значно менше симптомів, ніж вино)
Якщо реакція дуже сильна - випийте багато води та прийміть антигістамінний препарат
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Під час написання матеріалу були використані джерела: статті про непереносимість алкоголю на Cleveland Clinic, Healthline, PubMed, поради National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.